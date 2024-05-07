習近平赴歐僅訪「這3國」 BBC分析：基於戰略價值考量

中共領導人習近平此行赴歐僅訪問3國，分析指出，因法國奉行獨立自主的「戴高樂主義」，不時與英美齟齬；塞爾維亞是「鐵桿朋友」；而匈牙利則是歐盟最積極擁抱「一帶一路」倡議的國家。

英國廣播公司（BBC）5日報導，在處理對中關係上，法國是西方國家的「異類」，包括法國是最早與中國開展民用核合作的西方國家，2000年初曾積極推動對中解除軍售禁令。

近年法國與英美關係也非順風順水，2021年9月美英澳3國簽安全協議，由美英為澳洲研製8艘核動力潛艇，此舉激怒巴黎當局因法澳先敲定400億美元的潛艇大單，直到2022年6月澳洲賠償6億美元，法澳關係才趨緩。

即因如此，習近平就任後與法國互動頗頻密。2014年3月首次訪法，2015年1月出席氣候變化峰會，2019年3月再次訪法，加上這次共4次訪法，次數遠超過其他歐洲國家，僅次於9度訪俄和5度訪美。

至於習近平訪匈牙利，報導說，在對中關係上，匈牙利算是27個歐盟會員國中的「異類」。

不同於大多數歐盟國家對中國「一帶一路」倡議心存疑慮，匈牙利不僅是首個與中國簽署這項倡議的歐洲國家，而且過去幾年更是積極擁抱中國投資。

2023年中國已成為匈牙利最大的單一投資國，投資金額達107億歐元，趁著這股中國電動車崛起的「東風」，匈牙利向中國的電池巨頭寧德時代、電動車巨頭比亞迪積極招手來此設廠，成為進軍歐盟的「橋頭堡」。

習近平與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）交情甚篤，去年10月武契奇到中國參加第3屆一帶一路國際合作高峰論壇，習近平對他說：「塞爾維亞是中國的鐵桿朋友，兩國關係經受住國際風雲變幻考驗」。

「鐵桿朋友」此後成為中國外交語境中，形容塞爾維亞的常用詞匯。

中國對塞爾維亞更熟悉的則是在1999年北約對南斯拉夫轟炸時，美軍飛彈擊中中國駐南斯拉夫大使館（位於現塞爾維亞首都貝爾格勒），當時點燃中國反美的浪潮，引發大規模示威，成為中國宣揚民族主義敘事的範例。

值得一體的是，習近平訪問塞爾維亞，恰逢美國轟炸中國大使館25週年紀念日，屆時習近平是否將參加當地舉辦的紀念活動，值得關注。