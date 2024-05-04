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香江風情／香港「綠色炸彈」 今年威力多大

聯合報／ 香港特派員李春

香港人最怕兩種「炸彈」，一是「紅色炸彈」，即親友同事婚嫁的喜帖，因其要付人情即紅包；二是「綠色炸彈」，即香港稅務局寄來的報稅表，稱其為「炸彈」是因收表填報就得掏腰包交稅。

香港的「紅色炸彈」一天天少了，是因香港年輕人少了又不愛結婚，今年二月情人節時結婚數較去年回落二成七，有預測說今年結婚可能維持低位。但「紅色炸彈」少了，威力提升了，新行情是出席婚宴的紅包已要一千五百港元（約五千七百元台幣）上下。

香港的「綠色炸彈」每年五月開炸，香港稅務局說，今年稅務局發出個別人士報稅表二百四十四萬份，其中紙質的約一百七十七萬份，餘者為電子報稅表。香港的納稅人又分不同類型，包括雇主和打工仔，分別納利得稅薪俸稅，另外的稅項還有業主要交的物業稅等等。但香港有好處是稅制清晰，稅率有上限，打工仔薪資低的只交數千港元，打工皇帝則交上億港元。

香港打工仔收到「綠色炸彈」是又喜又憂，喜是有工開，憂是掏錢出去肉疼。港府則盼炸彈增多威力加大。香港今年發出的個別人士報稅表，比去年要多四萬份，稅務局說是因勞動人口回升，雇員薪酬亦有加幅，再加上香港政府輸入人才計畫說是來數萬人，但未知能否抵銷移民走的人。

香港去年「綠色炸彈」威力大減，今年能否增加有不同看法。香港稅務局長譚大鵬預計，今個財政年度整體稅收會回升百分之十二，印花稅亦料增加近四成五，主因是樓市交投量有明顯上升，加上失業率持續低水平、生產總值回升、本地成立公司數字增加、人才到港等因素。

但會計界立法會議員黃俊碩說，全球經濟環境欠佳的情況下，香港需約三至四年回復正常稅收水平，但不會達至收支平衡。好在香港政府財政儲備約七千億港元，相當於十至十二個月的營運開支。

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