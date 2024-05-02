開放福建赴馬祖 海基會：歡迎陸客來台體驗多元

中國大陸對台灣開放局部觀光，宣布恢復福建居民到馬祖旅遊等措施。海基會今天表示，歡迎陸客來台旅遊，體驗台灣多元風貌，海基會支持兩岸各項健康有序交流。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持，她於會上作出上述表示。

蔡孟君表示，大陸委員會（陸委會）等單位去年公布兩岸觀光恢復相關規劃，對於陸客來台旅遊也有所準備，只要對岸開放即可實施；對於目前對岸相關主張，政府有關部門正在研議、釐清中。

蔡孟君指出，海基會歡迎陸客來台灣旅遊，體驗台灣多元風貌，海基會作為政府唯一授權委託處理兩岸事務機構，始終配合政府政策，支持兩岸各項健康有序交流，對於民眾往返兩岸或旅遊過程有需要協助的地方，也會提供積極服務。

蔡孟君強調，關於兩岸觀光開放部分，將會與旅行業者保持密切聯繫，及時地將觀光旅遊業者想法反映給主管機關參考。

中國大陸文化和旅遊部（文旅部）副部長饒權4月28日表示，將恢復福建居民到馬祖旅遊；在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民到台團隊旅遊。

陸委會副主委李麗珍昨天於立法院答詢時表示，兩岸觀光限區域、限條件，這是不對等開放；對岸現有作法與預期落差太多，所以有許多地方待釐清，有關部門研議中。