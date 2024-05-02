快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

開放福建赴馬祖 海基會：歡迎陸客來台體驗多元

中央社／ 台北2日電
海基會副秘書長蔡孟君。記者賴錦宏/攝影
海基會副秘書長蔡孟君。記者賴錦宏/攝影

中國大陸對台灣開放局部觀光，宣布恢復福建居民到馬祖旅遊等措施。海基會今天表示，歡迎陸客來台旅遊，體驗台灣多元風貌，海基會支持兩岸各項健康有序交流。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持，她於會上作出上述表示。

蔡孟君表示，大陸委員會（陸委會）等單位去年公布兩岸觀光恢復相關規劃，對於陸客來台旅遊也有所準備，只要對岸開放即可實施；對於目前對岸相關主張，政府有關部門正在研議、釐清中。

蔡孟君指出，海基會歡迎陸客來台灣旅遊，體驗台灣多元風貌，海基會作為政府唯一授權委託處理兩岸事務機構，始終配合政府政策，支持兩岸各項健康有序交流，對於民眾往返兩岸或旅遊過程有需要協助的地方，也會提供積極服務。

蔡孟君強調，關於兩岸觀光開放部分，將會與旅行業者保持密切聯繫，及時地將觀光旅遊業者想法反映給主管機關參考。

中國大陸文化和旅遊部（文旅部）副部長饒權4月28日表示，將恢復福建居民到馬祖旅遊；在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民到台團隊旅遊。

陸委會副主委李麗珍昨天於立法院答詢時表示，兩岸觀光限區域、限條件，這是不對等開放；對岸現有作法與預期落差太多，所以有許多地方待釐清，有關部門研議中。

海基會 陸客 馬祖

延伸閱讀

陸開放福建赴馬祖旅遊 航空雙雄盤中強漲

2次空難22條人命！耗10年爭取 馬祖北竿機場擴建案終獲核定

中進入3航母時代 福建艦啟航海試 驗證動力穩定性

陸開放赴馬祖非金門原因「無解」 郭正亮示警：民進黨1年內不接球下場慘

相關新聞

中國高速公路坍塌事故：廣東梅大高速悲劇已36死，豆腐渣工程釀禍？

「廣東的五一悲劇，是暴雨、還是豆腐渣工程釀禍？」中國廣東5月1日發生高速公路坍塌事故，梅大高速（又稱梅龍高速）在凌晨2時10分左右路面突然塌陷，行駛車輛跌落起火，共造成23輛車掉落、目前已知至少36人身亡。路面塌陷處長度約17.9公尺，坍塌面積約184.3平方公尺，事故原因仍在調查中，廣東省已成立事故救援現場指揮部；近日廣東多地遭遇連日強降雨，但當局還未確認是否暴雨釀禍，目前初步推測可能與地質結構、雨水侵蝕、施工品質等多種因素有關——梅大高速公路在2014年開通，落成距今不到10年，加上2023年該公路不同路段也發生過坍方，中國媒體和輿論已對工程品質發出質疑。

陸委會擴大禁任中共黨政軍職務 海基會：會先私下提醒

時隔逾20年，陸委會2日修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告附件，其中增列海協會、全國台聯、孔子學院等具政治性機關團體及其...

菲律賓外交部召見陸外交官員 抗議對其船隻使用水砲

據法新社報導，菲律賓外交部2日召見中國大陸駐菲律賓使館官員周志勇，針對大陸海警4月30日於黃岩島驅離2菲律賓船一事，抗議...

中國大陸航艦「福建號」展開海試 專家估最快2026年服役

中國第3艘航艦福建號1日展開首次海試，中國軍事專家預估，若福建號如期完成海試，最快也等到2026年才能服役，因建置於福建...

中國海軍首批艦載機女學員 完成首次單飛

海軍首批艦載機女飛行學員近日完成首次單人單機飛行，此舉令中國海軍航空兵人才結構更加豐富，也進一步讓艦載機飛行員來源渠道得...

坑23車、害36命的廣東梅大高速路 去年也因暴雨坍方過

廣東梅大高速公路往福建方向疑因連續降雨致路基流失，昨凌晨路面塌陷，23輛車陷落，已致36死30傷，另傳仍有失聯。該路段去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。