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大陸「福建艦」試航時間長 陸專家：若台海形勢加劇時間可縮短

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸第三艘航空母艦福建艦1日展開首次試航，陸專家金燦榮分析稱，若台海局勢緊張將可能縮短試航時間。新華社
大陸第三艘航空母艦福建艦1日展開首次試航，陸專家金燦榮分析稱，若台海局勢緊張將可能縮短試航時間。新華社

大陸第三艘航空母艦福建艦1日出海展開首次航行試驗，中國人民大學教授金燦榮於觀察者網發表評論稱，福建艦從試航到服役可能會超過19個月，但若有戰略軍事需要，台海局勢加劇，時間就可能縮短。

觀察者網報導，各國海軍新的水面艦艇服役前都要進行試航，也就是通過海上實際航行測試艦艇各項指標是否符合設計需求。這次試航主要是驗證動力和電力系統的可靠性和穩定性。

觀察者網另引述軍事專家宋曉軍觀察，與前兩艘航空母艦相比，福建艦完全是國產化的設計和建造，噸位、設備和它所具有的功能也更多。由於新技術多，如代表性的電磁彈射器軌道，不僅是單個技術要足夠成熟，技術之間還要相互配合形成整體的系統。

宋曉軍指出，「並不是說軍艦不行，而是它要達到未來海軍建設同類型艦艇在建造設計的門檻和標準。這樣才能在未來對海軍建設起到更好的作用。」

金燦榮分析，這次福建艦試航所花時間，估計會比現有的另外兩艘航空母艦更長，「遼寧艦從試航到服役13個月，山東艦19個月，福建艦整個技術檔次上去了，系統更複雜了，所以有可能它的時間比山東艦19個月還多。」

金燦榮強調，「但是如果有戰略需要，有軍事需要，它可以通過加班加點加快這個環節。如果台海局勢緊張，我覺得時間就可以縮短。」

海軍 福建 航空母艦

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