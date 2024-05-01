應對陸出招　綠委建議「對等」開放馬祖到福建旅遊

大陸文旅部日前宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，陸委會認為不符合對等開放原則，將研議後再作出回應。對此，民進黨立委蘇巧慧1日建議，基於平等互惠，乾脆我們也開放「馬祖到福建玩」，或「加碼開放金門」，善意互相堆疊，路才會越走越寬；陸委會主委邱太三回應說，這可以給政府交接後的新任人選作參考。

日前藍委訪陸時，大陸文旅部宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。立院內政委員會今邀請內政部、交通部、陸委會、海基會、原民會就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告，並備質詢。

對於陸委會表示，針對陸方宣布「有限度」、「附條件」恢復陸客來台觀光，政府將於研議後，作出回應，立委蘇巧慧建議，對於中國大陸開放最熟悉風情的福建居民組團，到馬祖旅遊，基於平等互惠，那我們也可以開放馬祖到福建玩（組團），或加碼金門，這樣善意互相堆疊，路才會越走越寬。

民進黨立委張宏陸也說，一個國家跟國家對等談判，「你開放多少，我就開放多少」，這是最基本原則，同時，我方政府也應該強調，我們沒有阻擋陸客來台灣，是大陸自己沒有開放，這就需要雙方來溝通。

他說，這次大陸方面開放福建到馬祖旅遊，我們不反對，但重點是，台灣希望陸客來台，是大陸自己設限不讓陸客來，現在又只開放到馬祖。

不過，作為內政委員會召委的立委高金素梅隨後也稱，我方原本宣布今年三月開放組團赴陸，但後來又宣布取消。

質詢時，高金素梅說，近日主計處宣布，台灣貧富差距飆至66.9倍，原因並非經濟發展並然結果，有很大原因是政府的產業政策，相較優惠半導體業，觀光業者沒有得到政府支持，原希望政府落實觀光開放措施，後來又跳票（指團客赴陸措施喊卡）。

高金素梅表示，民進黨以對等、善意為訴求，卻不惜綁架觀光業者作砲灰，影響背後22萬家庭生計，呼籲政府不要再繼續操弄。

對此，邱太三說，每一個國家有其產業政策，當然有得有失，也承認可能會產生偏差。但他強調，若要讓22萬觀光業者有工作，重點應是呼籲中國大陸，趕快放陸客來台，而不是只開放福建到馬祖，「你（中國大陸）要讓台灣人感謝你，是你們要開放陸客來台灣」，這是角度問題，所以我們也一再呼籲大陸，不要再卡住（陸客來台）。

去年8月，我政府曾宣布相關規劃，依對等原則，循序恢復兩岸團體旅遊，但當時陸方未有正面回應，後交通部擬於今年3月，由我方先行恢復團客赴陸，但因M503航線爭議等喊卡。

4月28日，藍委訪問大陸時，陸方宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，但陸委會認為這與我政府先前發布的規劃有差異，不符合對等原則。