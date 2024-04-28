快訊

雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

白宮記協晚宴遇反戰示威！與會者挨轟「不要臉」拜登改走後門躲抗議

影／員林有應媽祠3年3次車禍影音曝光 貨車司機衝撞1死2傷

陸開放福建赴馬祖旅遊 陸委會：不符合對等原則

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
對於大陸文旅部宣布的兩岸旅遊新措施，陸委會稱，陸方以附加條件的方式，不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態，後續將進一步釐清再作出決定。（圖／聯合報系資料照）
對於大陸文旅部宣布的兩岸旅遊新措施，陸委會稱，陸方以附加條件的方式，不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態，後續將進一步釐清再作出決定。（圖／聯合報系資料照）

中國大陸今（28日）宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。對於我方是否也有相應措施，陸委會午後回應稱，陸方以附加條件的方式，不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態，後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定，以利實際執行，並確保健康有序交流。

陸委會指出，有關恢復兩岸觀光旅遊，我方於去年8月24日即已公布相關規劃，相關機關對於恢復陸客來台旅遊並早已完成相關準備，只要陸方開放，即可實施。

陸委會說，對於陸方今天以附加條件的方式，回應我方全面恢復兩岸觀光客組團雙向交流的建議，而且極度縮小開放對象，僅開放福建居民到馬祖，卻未見金門和澎湖；至於旅行團來台為何以平潭航線復航為條件，而旅客來源僅限於福建居民，其他地區卻未同步開放等等，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。

因此，陸委會表示，後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定，以利實際執行，並確保健康有序交流。

稍早，大陸文旅部副部長饒權上午會見立法院國民黨團總召傅崐萁一行，宣布上述措施，被認為是疫情後，陸方對兩岸旅遊措施方面的重大突破。饒權還說，熱心歡迎廣大台灣同胞多來大陸旅遊觀光，體驗燦爛中華文化，感受大陸發展變化，分享大陸進步成果。

在此之前，兩岸旅遊的陸客來台自由行，自2019年8月被陸方片面暫停後，同年9月陸方又稱，恢復海西地區赴金馬澎自由行，但2020年初新冠疫情後再度停止。

此外，大陸團客也因為疫後我方政府的邊境管控措施率先被喊停，陸方也在後續暫停旅行社出境團隊遊，直到2023年才陸續公布3批恢復出境團隊遊名單，拓展到138個國家與地區，但仍未包含台灣。

福建 陸委會 馬祖

延伸閱讀

陸開放福建赴馬祖旅遊 旅台居民樂見籲政府釋善意

陸開放馬祖旅遊沒有金門 學者：將心比心先處理撞船事件

大陸為何未同步開放福建赴金門旅遊？恐與此事有關

陸宣布福建赴馬祖旅遊 綠委：勿淪統戰工具、中共棋子

相關新聞

再釋善意！大陸海關總署宣布：將批准台灣文旦柚輸入

立法院國民黨籍立委17人訪問大陸，再次獲得兩岸交流具體突破，繼稍早大陸文旅部宣布先開放福建居民赴馬祖旅遊後，大陸海關總署...

陸開放福建赴馬祖旅遊 陸委會：不符合對等原則

中國大陸今（28日）宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。對於...

陳玉珍透露：金門釣客滯陸海警船 正辦停役解套

三月十八日金門軍職胡姓釣客漂流到大陸已被留置超過四十天，金門縣立委陳玉珍昨天向媒體表示，該釣客仍在大陸海警船上，其正在辦...

兩岸觀策／美中分歧恐更尖銳 台灣須更謹慎

美國務卿布林肯結束訪中行，從會後各自發布新聞稿和記者會談話看，雙方雖端出一些表面成果，核心議題卻幾乎沒有共識，甚至互相畫...

柯文哲：北京與國民黨應有默契

立法院國民黨團總召傅崐萁率十六位立委訪問大陸，引發國內不同看法，對在花蓮地震後時間點訪陸，傅崐萁昨表示，觀光客跟農產品對...

藍立委訪中 楊永明：陸方看賴清德如何接球

立法院國民黨團總召傅崐萁率領十六位黨籍立委昨天與大陸全國政協主席王滬寧會談，隨團的文化大學講座教授楊永明表示，王滬寧公開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。