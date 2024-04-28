陸開放福建赴馬祖旅遊 陸委會：不符合對等原則

中國大陸今（28日）宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。對於我方是否也有相應措施，陸委會午後回應稱，陸方以附加條件的方式，不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態，後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定，以利實際執行，並確保健康有序交流。

陸委會指出，有關恢復兩岸觀光旅遊，我方於去年8月24日即已公布相關規劃，相關機關對於恢復陸客來台旅遊並早已完成相關準備，只要陸方開放，即可實施。

陸委會說，對於陸方今天以附加條件的方式，回應我方全面恢復兩岸觀光客組團雙向交流的建議，而且極度縮小開放對象，僅開放福建居民到馬祖，卻未見金門和澎湖；至於旅行團來台為何以平潭航線復航為條件，而旅客來源僅限於福建居民，其他地區卻未同步開放等等，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。

因此，陸委會表示，後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定，以利實際執行，並確保健康有序交流。

稍早，大陸文旅部副部長饒權上午會見立法院國民黨團總召傅崐萁一行，宣布上述措施，被認為是疫情後，陸方對兩岸旅遊措施方面的重大突破。饒權還說，熱心歡迎廣大台灣同胞多來大陸旅遊觀光，體驗燦爛中華文化，感受大陸發展變化，分享大陸進步成果。

在此之前，兩岸旅遊的陸客來台自由行，自2019年8月被陸方片面暫停後，同年9月陸方又稱，恢復海西地區赴金馬澎自由行，但2020年初新冠疫情後再度停止。

此外，大陸團客也因為疫後我方政府的邊境管控措施率先被喊停，陸方也在後續暫停旅行社出境團隊遊，直到2023年才陸續公布3批恢復出境團隊遊名單，拓展到138個國家與地區，但仍未包含台灣。