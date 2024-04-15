伊朗對以攻擊 中國學者指對兩岸軍備有深遠影響

有中國軍事學者表示，從俄烏戰爭到伊朗此次攻擊以色列，都說明了俄、伊等國認為「廉價高效」的飛彈為主戰法效率其實很低，這對台海兩岸的軍事準備都有深遠的影響。

伊朗14日從境內向以色列發射大約300枚飛彈及無人機。除了以軍，美國和約旦軍方也協助途中攔截，99%的彈體被攔截射下。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）說，伊朗派出170架無人機和30枚巡弋飛彈，但沒有無人機或巡弋飛彈成功進入以色列領土。他指出，伊朗還發射110枚彈道飛彈，但只有少數抵達以色列。

上海的軍事學者趙楚告訴中央社記者，用飛彈攻擊中遠程的目標，這種戰法起源於二次大戰的納粹德國，當初的用意是在戰時以此對抗有強大空中軍力的對手，希望在有限的防空成本和軍備製造能力下，以無人、遠程的攻擊方式可以抵消對手的空中優勢。

他說，這樣的作戰思維後來被蘇聯、當時的華沙公約國家以及現在的俄羅斯繼承，這些國家相對於北約國家，飛機和飛彈都不夠先進。比起造價昂貴的戰機，他們希望透過發展地對地飛彈等，來彌補航空戰力的不足。伊朗、中國、北韓也都有類似的戰備思維。

他表示，台灣所面對的主要作戰任務和以色列十分相近，聯合防空反飛彈的系統也主要是由美國提供，因此以色列這次應對飛彈攻擊的情況，對兩岸軍事人員都有很強的參考意義。不過，由於台灣海峽平均寬度僅約180公里，台灣面臨的防禦壓力更大，中國的武器也更豐富。

趙楚說，從俄烏戰爭和這次伊朗攻擊以色列也證明了，過去被視為「殺手鐧」的高超音速飛彈（Hypersonic missile，極音速飛彈）在作戰中效率其實很低，美軍提供的聯合防空反飛彈作戰系統對付它非常有效。

他認為，伊朗這次在短時間內發出300枚飛彈及無人機，規模非常大，但結果已呈現在世人眼前；加上對進行中的俄烏戰爭的觀察，中國從裝備到戰法必定都會做出調整，這勢必要花好幾年的時間。

他表示，這兩場戰事對於兩岸軍備發展與戰法都有「立即、重大、深遠」的影響。事實證明，想透過「殺手鐧級」飛彈武器造成對手致命傷害是沒有用的；而以防禦為主，高度資訊化的戰場監測控制系統，才是更「廉價有效」。中國未來可能會改變得更像美軍的戰備方法。