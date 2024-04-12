習近平對同學分享頻頻點頭 政大學生：格外親切、感受溫暖

新華社昨深發出一篇「連結歷史、現實與未來的文化之旅－記馬英九率台灣青年再訪大陸」的紀行報導，報導最後談及馬習二會時指出，4月10日，中共中央總書記習近平在京會見了馬英九一行。現場聆聽習近平總書記的重要講話，與會台灣青年深受觸動、備受鼓舞。其中描繪習近平與台灣學生互動場景，政大學生說，習近平對同學的分享頻頻點頭，讓他覺得格外親切，感受到溫暖。

報導稱，台灣陽明交通大學學生李亮頤說，習近平總書記講到我們中華民族有著悠久的歷史，經過前輩們的努力，一路走來，取得了今天舉世矚目的成就。習近平總書記鼓勵兩岸青年多互助、多合作，我們要和大陸青年一同為中華民族立於世界民族之林貢獻更多力量。

報導說，習近平總書記深入淺出、語重心長的話語，讓台灣青年對此行一路所見有了更深的理解。台灣政治大學學生蕭斯元說：「同學們分享心得時，習近平總書記頻頻點頭並微笑致意，我覺得格外親切，感受到溫暖。」

報導稱，兩岸同胞有共同的血統、文化和歷史，更重要的是對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。馬英九多次談到，兩岸要追求和平、避免戰爭，為振興中華共同奮鬥；台灣青年也表示，兩岸新一代友好來往、親密交流，改善兩岸關係之路必然可期。這趟春天的旅程美好而溫暖，生動體現了台灣社會要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗的主流民意。

台灣學生蘇偉恩已萌生未來到北京發展的願望，蘇偉恩說：「非常榮幸參團訪問大陸，體認到中華民族歷史文化的偉大，感受到大陸的飛速發展。兩岸間親人朋友的情誼歷久彌深，希望我們更多更深入交流。」他說：「我相信這個時代是中國夢的時代。」

文章並記述了4月9日馬英九一行人造訪北京大學行程。報導稱，北京大學博士生楊晨是去年赴台交流大陸大學師生團的成員。 「又見到老朋友，非常驚喜，此岸就是彼岸，彼岸亦是此岸。」他說，「青年心靈相通是兩岸共創美好未來的重要基礎，希望兩岸青年形成更深友誼，建立更多聯繫，共同架起兩岸新一代的連心橋。」

馬英九表示，「透過一來一往的交流，我深刻體會兩岸年輕人的互動是如此'渾然天成、欲罷不能'，自然又熱絡。推動兩岸學生交流，是我此行最重要的初衷，也是我努力的目標。」他說，兩岸青年交流還有很大發展空間，應給年輕人更多的認識機會。