快訊

親信一片勸阻中…賴清德三度懇談終點頭 林佳龍接外交部長

聯合報社論／「忙、茫、盲」的教改卅年走歪 還要把問題丟給下一代？

習近平對同學分享頻頻點頭 政大學生：格外親切、感受溫暖

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
4月9日，在北京大學家園食堂，兩岸師生交換禮物後合影。新華社
4月9日，在北京大學家園食堂，兩岸師生交換禮物後合影。新華社

新華社昨深發出一篇「連結歷史、現實與未來的文化之旅－記馬英九率台灣青年再訪大陸」的紀行報導，報導最後談及馬習二會時指出，4月10日，中共中央總書記習近平在京會見了馬英九一行。現場聆聽習近平總書記的重要講話，與會台灣青年深受觸動、備受鼓舞。其中描繪習近平與台灣學生互動場景，政大學生說，習近平對同學的分享頻頻點頭，讓他覺得格外親切，感受到溫暖。

報導稱，台灣陽明交通大學學生李亮頤說，習近平總書記講到我們中華民族有著悠久的歷史，經過前輩們的努力，一路走來，取得了今天舉世矚目的成就。習近平總書記鼓勵兩岸青年多互助、多合作，我們要和大陸青年一同為中華民族立於世界民族之林貢獻更多力量。

報導說，習近平總書記深入淺出、語重心長的話語，讓台灣青年對此行一路所見有了更深的理解。台灣政治大學學生蕭斯元說：「同學們分享心得時，習近平總書記頻頻點頭並微笑致意，我覺得格外親切，感受到溫暖。」

報導稱，兩岸同胞有共同的血統、文化和歷史，更重要的是對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。馬英九多次談到，兩岸要追求和平、避免戰爭，為振興中華共同奮鬥；台灣青年也表示，兩岸新一代友好來往、親密交流，改善兩岸關係之路必然可期。這趟春天的旅程美好而溫暖，生動體現了台灣社會要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗的主流民意。

台灣學生蘇偉恩已萌生未來到北京發展的願望，蘇偉恩說：「非常榮幸參團訪問大陸，體認到中華民族歷史文化的偉大，感受到大陸的飛速發展。兩岸間親人朋友的情誼歷久彌深，希望我們更多更深入交流。」他說：「我相信這個時代是中國夢的時代。」

文章並記述了4月9日馬英九一行人造訪北京大學行程。報導稱，北京大學博士生楊晨是去年赴台交流大陸大學師生團的成員。 「又見到老朋友，非常驚喜，此岸就是彼岸，彼岸亦是此岸。」他說，「青年心靈相通是兩岸共創美好未來的重要基礎，希望兩岸青年形成更深友誼，建立更多聯繫，共同架起兩岸新一代的連心橋。」

馬英九表示，「透過一來一往的交流，我深刻體會兩岸年輕人的互動是如此'渾然天成、欲罷不能'，自然又熱絡。推動兩岸學生交流，是我此行最重要的初衷，也是我努力的目標。」他說，兩岸青年交流還有很大發展空間，應給年輕人更多的認識機會。

習近平 青年 馬英九

延伸閱讀

習近平喊見台灣同胞感到親切 蕭旭岑揭馬習二會細節：有傳達台人擔憂

馬習二會！習近平鼓勵陸人多來寶島 賴士葆：看賴清德如何接招

【重磅快評】馬習二會伴手禮 賴清德520和平起手式

觀察站／馬習架起「中華民族」屋頂 賴清德會進屋？

相關新聞

阻對台軍售 陸宣布制裁兩家美企：凍結財產、不准入境

反制美國對台軍售，大陸外交部11日宣布，對美國通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司採取反制措施，內容包括凍結其在中...

習近平對同學分享頻頻點頭 政大學生：格外親切、感受溫暖

新華社昨深發出一篇「連結歷史、現實與未來的文化之旅－記馬英九率台灣青年再訪大陸」的紀行報導，報導最後談及馬習二會時指出，...

習近平1句話有玄機 黃暐瀚：陸客團遊開放來台指日可待

馬習二會落幕，前總統馬英九昨天返國，媒體問及他將兩岸同屬一個「中華民族」，說成「中華民國」，是否口誤，馬英九笑而不答。資...

春哥侃陸／避險或備戰？陸央行連17月增持黃金 恐是看到別人看不到的風險

俗話說「盛世翡翠亂世金」，今天是盛世中國搶買金，而且不僅民眾熱搶，中國央行也已連續17個月買金，越貴越買，顯示其根本不在乎價格。最新數據是在3月全球金價飆升中，中國央行繼續增持。於是人問中國央行在想什麼？是避險、備戰？還是圖利？ 有人認為，是中國央行看到了人們看不到的風險...

小三通金泉航線因航道浮筒故障 可能將停航1個月

金泉航線航道近期助導航設施受損，為維護航安，金門縣港務處已經連2天發出金門往返石井的停航公告，往返金泉的八方輪，將待設備...

美國對台售武 大陸外交部宣布對美國兩企業採反制

針對美國日前再度宣布對台軍售，大陸外交部11日表示，美國嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。