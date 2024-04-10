海軍司令唐華訪美 陸國台辦：堅決反對美台軍事聯繫

台灣海軍司令唐華近日赴美，參加美國海軍海盟年會（Sea-Air-Space conference），被視為美方「聯合島嶼防衛概念」的一部分，目的在協調日、菲、台等在「第一島鏈」內對抗共軍。大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日表示，陸方堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

大陸國台辦10日上午召開例行記者會。朱鳳蓮批評，美方不斷炮製各種概念、利用各種藉口加強與「中國台灣地區」的軍事勾連，是極為不負責任的。敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，將不支持「台獨」的承諾落到實處。她並指「民進黨當局」勾連外部勢力「以武謀獨」，必遭失敗。

美台軍事合作上，另有陸軍預計今年底開始接裝首批38輛美製M1A2T型戰車，且有加購城鎮戰套件。朱鳳蓮對此亦指，陸方堅決反對美國同「中國台灣地區」進行任何形式的軍事勾連，並稱「民進黨當局」妄圖「以武謀獨」，不自量力，必遭失敗。

美國常務副國務卿卿坎伯（Kurt Campbell）近日表示，美英澳三邊安全夥伴（AUKUS）潛艇計畫能促進台海和平穩定。朱鳳蓮則說，任何利用相關軍事合作介入台灣問題的企圖，都是干涉中國內政，陸方對此堅決反對。她並敦促「有關國家」恪守一個中國原則和對中方所做的嚴肅承諾，在涉台問題上謹慎行。

朱鳳蓮還指坎伯的相關言論「是非常危險的」，她聲稱，AUKUS本質上是透過軍事合作挑動軍事對抗，是以別人的不安全為代價來追求自己的安全，只能讓本地區「更不安全」。

另外，針對台美21世紀貿易倡議正朝第二批協定邁進，持續就農業、環境及勞工等議題進行談判，朱鳳蓮表示，陸方堅決反對包括美國在內的建交國與「中國台灣地區」商簽任何具有主權意義或官方性質的協議，並稱「民進黨當局」為謀取政治私利，不惜犧牲島上企業和民眾的利益，不得人心。

至於捷克媒體報導，準副總統蕭美琴日前訪捷克期間遭「可疑車輛尾隨」險釀車禍，當地警方通報駕駛是大陸軍事外交官。朱鳳蓮10日在記者會上並未直接就事件真實與否作出回應，但表示，陸方一貫反對建交國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來。