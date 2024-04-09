陸指控美無端滋擾中國赴美人員 甚至帶入「小黑屋」盤查

中國大陸駐美國大使館8日發布新聞稿指稱，近年來，美國邊境執法人員持續無端滋擾、盤查、遣返中國來美人員特別是留學生、學者。據不完全統計，2021年7月至今，遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近300人，其中持有合法有效材料的留學生超過70人。

新聞稿表示，2023年11月以來，僅在華盛頓杜勒斯機場就發生了10起中國留學人員入境時受滋擾、盤查並被註銷簽證遣返事件。

2023年12月，一名中國來美訪學人員在杜勒斯國際機場入境時受滋擾，美邊境執法人員在「小黑屋」對其進行了3輪次長達10小時盤查，包括詢問其是否中共黨員等問題，並檢查其手機、電腦等隨身電子設備，最後該人員被註銷簽證並永久禁止入境美國。

今年2月，另一名來美訪學人員在舊金山國際機場入境時被扣押22小時，4名執法人員在「小黑屋」採用車輪戰連續對其盤問12小時，包括政治背景、研究領域、來美目的、資助方式等問題，最後該人員被註銷簽證、遣返回國，並禁止5年內入境美國。

中國駐美國大使館稱，類似事件層出不窮，近期更是愈演愈烈，甚至受美方邀請來美友好訪問的中國公務人員入出境時也被無端滋擾、盤查。

新聞稿強調，美方的做法遠遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，嚴重侵犯當事人正當合法權益，嚴重干擾中美正常人員來往，嚴重違背中美元首關於加強和便利兩國人文交流的共識。中方強烈不滿，堅決反對。

中國駐美國大使館表示，對任何一個中國留學生遭受非法、粗暴對待都不能容忍，中國駐美國使館及有關總領館已向美國務院、白宮國安會、國土安全部及海關與邊境保護局等多個部門提出交涉。對於此類案件，中方堅持「發生一起，交涉一起」，直至問題得到解抉。

新聞稿並提到，4月2日，中國國家主席習近平應約同美國總統拜登通電話，兩國元首再次強調，要採取進一步措施擴大兩國人文交流。中方敦促美方切實落實兩國元首達成的共識，停止打著所謂「國家安全」的幌子滋擾來美中國公民，停止毒化兩國關係的民意環境，停止阻礙兩國人民友好交流。