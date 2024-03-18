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北京前書記劉淇「大秘」趙長山 涉錢色交易被雙開

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
前北京市委書記劉淇大秘、中關村發展集團公司原黨委書記、董事長趙長山，涉巨額賄賂和錢色交易，被「雙開」。（圖／取自中關村發展公司官網）
前北京市委書記劉淇大秘、中關村發展集團公司原黨委書記、董事長趙長山，涉巨額賄賂和錢色交易，被「雙開」。（圖／取自中關村發展公司官網）

北京市紀委通報，中關村發展集團股份有限公司原黨委書記、董事長趙長山（正局級）被開除黨籍和公職，移交司法。紀委稱，趙長山涉及錢色交易，為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

據悉，趙長山曾任前政治局委員、北京市委書記劉淇「大秘書」。劉淇擔任武漢鋼鐵經理、冶金部部長、北京市市長期間，趙長山一直擔任其秘書，後來擔任宣武區委副書記、北京控股集團執行董事兼京泰（集團）總經理、北京市質量技術監督局局長等職。

據中央紀委國家監委網站，經中共北京市委批准，北京市紀委監委對中關村發展集團股份有限公司原黨委書記、董事長趙長山（正局級）嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，趙長山對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排和宴請；搞錢色交易；利用職務上的便利或職權和地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

趙長山嚴重違反中共的政治紀律、中共中央八項規定精神、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後仍不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中共紀律處分條例》大陸《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經北京市紀委常委會會議研究並報中共北京市委批准，決定給予趙長山開除黨籍；由北京市監委給予其開除公職；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

此外，17日中紀委宣布，黑龍江省人大常委會副主任李顯剛涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委審查調查。這是大陸全國兩會之後，中國官方五天內接連發布的第三則「打虎」通報。

中國海洋石油集團原總經理李勇、國家開發銀行原副行長李吉平，分別於本月15日、13日被通報正在接受審查調查。在全國兩會閉幕後，五天內連打三「虎」，凸顯中國大陸持續強調反腐、力度不減。

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