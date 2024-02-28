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將可搭載AI 港加裝2千組監視器

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港警方將在全香港安裝二千組閉路電視（監視系統），下月開始在旺角先試。香港立法會議員關注會否加入人工智慧如人臉識別，港府保安局長說要確保可加裝人工智慧，二千組不夠還要加裝。

香港警方計畫在全香港安裝二千組閉路電視，第一階段六一五組，其中三月先在旺角安裝作技術測試的十五組，年中起再安裝另外六百組閉路電視，年底前裝完。

港府保安局長鄧炳強在立法會保安事務委員會上說，首階段系統不加入人工智慧，但會確保系統有能力可加裝。如果有劫案，以往要憑肉眼在閉路電視畫面追蹤嫌犯，日後就可利用人工智慧，掌握嫌犯的行蹤。人工智慧可協助監察特殊情況，例如有人打鬥，也可協助憑識別車牌偵察可疑車輛。

鄧炳強又說，如果現場設有閉路電視，將會有告示，但當局不會表列出全港閉路電視的位置。警察總部會儲存起所有閉路電視影像，主要目的是防罪滅罪，如果其他部門有需要索取影像，警方會根據「私隱條例」的要求考慮。

他還說，香港安裝二千組並非終點，有需要就再加裝。

人工智慧 電視 香港

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