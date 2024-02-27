陸外長王毅：反對打著人權幌子干涉別國內政

剛結束一連串歐洲訪問行的大陸外交部長王毅，26日在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第55屆會議高階會議時發言強調，反對打著人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展。人權保障沒有最好，只有更好。他指，要尊重各國自主選擇人權發展道路，不能將自己的價值觀和發展模式強加於人。

據大陸外交部網站消息，2月26日，王毅在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第55屆會議高階會議，並發表以《凝聚共識，團結合作，共同推動世界人權事業健康發展》為題的演說。

王毅在會上表示，當前國際形勢動盪加劇，危機衝突此起彼伏，全球人權治理赤字更加嚴重。要堅持人民至上，把維護人民利益作為人權事業的出發點和落腳點，把人的生存權、發展權放到更加突出和緊迫的位置。「反對打着人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展」，要堅持開放包容，尊重世界文明多樣性，尊重各國自主選擇人權發展道路，不能將自己的價值觀和發展模式強加於人。

此外，王毅提到，本輪巴以衝突已造成近3萬名平民喪生，近200萬人流離失所，令人痛惜。公正平等、切實有效地保護每個民族、每個人的人權，是國際社會的共同責任。要堅持合作共贏，倡導對話凝聚共識。

王毅表示，聯合國人權機構應當公正客觀開展工作，秉持非選擇性和非政治化原則，同等重視經濟社會文化權利、公民和政治權利等各類人權。多邊人權機構應當成為各方建設性交流與合作的平台，而不是搞集團政治、陣營對抗的戰場。

王毅再指，人權保障沒有最好，只有更好。中國正在將現代化建設成果更多、更公平地惠及全體人民，不斷提升人權保障的水準。他稱，中方將始終把自身命運同世界各國人民命運聯繫在一起，積極弘揚全人類共同價值，與各方一道，攜手推動構建人類命運共同體，為世界人權事業健康發展作出新的貢獻。