快訊

台積電熊本廠帶動房價飆升？專家：土地漲更多 鄰居先受惠

MLB／揮別前役慘烈 劉致榮中繼1局飆三上三下賞2K

《驚奇隊長》男星病逝！為什麼會得漸凍症？比植物人痛苦的漸凍人平均壽命僅3年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外長王毅：反對打著人權幌子干涉別國內政

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅重申，「反對打著人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展」。（法新社）
大陸外交部長王毅重申，「反對打著人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展」。（法新社）

剛結束一連串歐洲訪問行的大陸外交部長王毅，26日在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第55屆會議高階會議時發言強調，反對打著人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展。人權保障沒有最好，只有更好。他指，要尊重各國自主選擇人權發展道路，不能將自己的價值觀和發展模式強加於人。

據大陸外交部網站消息，2月26日，王毅在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第55屆會議高階會議，並發表以《凝聚共識，團結合作，共同推動世界人權事業健康發展》為題的演說。

王毅在會上表示，當前國際形勢動盪加劇，危機衝突此起彼伏，全球人權治理赤字更加嚴重。要堅持人民至上，把維護人民利益作為人權事業的出發點和落腳點，把人的生存權、發展權放到更加突出和緊迫的位置。「反對打着人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展」，要堅持開放包容，尊重世界文明多樣性，尊重各國自主選擇人權發展道路，不能將自己的價值觀和發展模式強加於人。

此外，王毅提到，本輪巴以衝突已造成近3萬名平民喪生，近200萬人流離失所，令人痛惜。公正平等、切實有效地保護每個民族、每個人的人權，是國際社會的共同責任。要堅持合作共贏，倡導對話凝聚共識。

王毅表示，聯合國人權機構應當公正客觀開展工作，秉持非選擇性和非政治化原則，同等重視經濟社會文化權利、公民和政治權利等各類人權。多邊人權機構應當成為各方建設性交流與合作的平台，而不是搞集團政治、陣營對抗的戰場。

王毅再指，人權保障沒有最好，只有更好。中國正在將現代化建設成果更多、更公平地惠及全體人民，不斷提升人權保障的水準。他稱，中方將始終把自身命運同世界各國人民命運聯繫在一起，積極弘揚全人類共同價值，與各方一道，攜手推動構建人類命運共同體，為世界人權事業健康發展作出新的貢獻。

人權 王毅 聯合國

延伸閱讀

王毅：中歐加強合作 「新冷戰」就打不起來

對比布林肯「餐桌菜單論」 華春瑩推文舉王毅問該選誰

王毅晤德總理自稱負責任大國、扮「和平使者」 德媒：歐洲不信

王毅諷美在南海動輒用武 稱加拿大非敵人、承諾不售俄致命武器

相關新聞

美中關係制約 兩岸持續冷對抗

大陸全國人大、政協會議召開前夕，兩岸發生陸船越界翻覆事件，雙方談判陷入僵局，大陸海警加強巡查金廈海域甚至強行登檢我方船舶...

中共中央軍委 移除李尚福

彭博報導，大陸前國務委員兼國防部長李尚福已從大陸國防部網站上的「中共中央軍事委員會委員」名單中被移除，進一步顯示去年十月...

陸外長王毅：反對打著人權幌子干涉別國內政

剛結束一連串歐洲訪問行的大陸外交部長王毅，26日在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第55屆會議高階會議時發言強調，反對...

周庭拍片談監獄生活 藉看小說忘記現實世界痛苦

去年底宣布流亡加拿大的前「香港眾志」成員周庭，近日拍片公開分享獄中生活。她說，在獄中藉看小說忘記現實世界的痛苦，又指在獄...

人大常委會審任免案 料今公布

大陸全國兩會即將於三月四日起登場，為了預做準備，大陸全國人大常委會廿六至廿七日召開會議，除了聽取「保守國家秘密法」修訂草...

李尚福遭從大陸國防部「中共中央軍委」名單中移除

彭博報導，大陸前國務委員兼國防部長李尚福的名字，目前已從大陸國防部網站上的中共中央軍事委員會委員名單中被移除，進一步顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。