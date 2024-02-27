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中共中央軍委 移除李尚福

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸前國務委員兼國防部長、國家軍委委員李尚福的名字，目前已從大陸國防部網站上的「中共中央軍事委員會委員」名單中被移除。(取自大陸國防部網站）
大陸前國務委員兼國防部長、國家軍委委員李尚福的名字，目前已從大陸國防部網站上的「中共中央軍事委員會委員」名單中被移除。(取自大陸國防部網站）

彭博報導，大陸前國務委員兼國防部李尚福已從大陸國防部網站上的「中共中央軍事委員會委員」名單中被移除，進一步顯示去年十月廿四日被免去大陸國家軍委委員、國務委員、國防部長職務的李尚福陷入麻煩。

李尚福在二○二二年十月中共廿大後出任中共中央軍委委員，去年三月出任大陸國家軍委委員、國務委員、國防部長。去年八月底從公眾視野消失，兩個月後的人大常委會第六次會議決定免去李尚福的國家軍委委員、國務委員、國防部長職務。

報導指出，去年十二月，共軍前海軍司令員董軍被提拔為新任防長。不過一段時間以來，大陸國防部網站依舊顯示，李尚福仍是中共中央軍委委員。最新消息則顯示，目前大陸國防部官網上，國家中央軍委、中共中央軍委皆僅存劉振立、苗華和張升民三位委員。

大陸官方至今沒有發布關於李尚福被調查，或關於免除其中共中央軍委職務的消息。

中共 國防部 李尚福

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