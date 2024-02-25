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陸食品大廠娃哈哈創辦人宗慶後逝世 享壽79歲

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
娃哈哈集團創辦人宗慶後。圖為2016年3月7日，宗慶後在大陸全國人大會議浙江代表團全體會議上發言。（中新社）
娃哈哈集團創辦人宗慶後。圖為2016年3月7日，宗慶後在大陸全國人大會議浙江代表團全體會議上發言。（中新社）

大陸最大飲品生產商娃哈哈創辦人、前大陸首富宗慶後日前傳出在浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院ICU病房救治，引起廣泛關注。宗慶後治喪委員會周日中午發布訃聞稱，宗慶後已於25日10時30分逝世，享壽79歲。

澎湃新聞報導，宗慶後治喪委員會25日發出訃告指，中國共產黨黨員，大陸全國勞動模範，五一勞動獎章獲得者，優秀中國特色社會主義事業建設者，改革開放40年百名傑出民營企業家，第十、十一、十二屆全國人大代表，中國共產黨浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表，娃哈哈集團創始人、董事長宗慶後同志，因病醫治無效，於2024年2月25日10時30分逝世，享年79歲。

訃告提到，杭州娃哈哈集團有限公司宗慶後同志治喪委員會，預定28日上午10時，在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地（杭州市錢塘區白楊街10號大街與5號大街交叉口）舉行追思會。

河南日報報業集團旗下智慧財經全媒體平台「大河財立方」報導，宗慶後去年在娃哈哈已經退二線。

宗慶後一年前接受採訪稱會退居二線，認為守業比創業更難。在央視財經《對話》2023年中，宗慶後談到了接班的問題，他表示：「我應該不會退休，但是會退居二線，讓年輕人在前面衝鋒，我在後面看著，走偏的時候扭轉一下，出點主意。」

娃哈哈集團曾於2021年12月公告，宗慶後的女兒宗馥莉已出任集團副董事長兼總經理。其後，宗馥莉就以集團接班人之姿，逐漸肩負起娃哈哈的日常營運重任。

共產黨 同志 醫學院

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