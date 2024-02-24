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俄烏兩周年 張軍呼籲為重啟談判創造條件促歐洲反思北約東擴

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸常駐聯合國代表張軍。（取自聯合國官網）
大陸常駐聯合國代表張軍。（取自聯合國官網）

據中國常駐聯合國代表團網站，大陸常駐聯合國大使張軍在聯合國安理會審議烏克蘭問題公開會上表示，呼籲相關方採取負責任態度，以建設性的外交努力推動局勢降級緩和，為重啟談判創造有利條件，不要人為設置障礙、增添阻力，更不要輸送武器、拱火澆油、藉機漁利。

他更指出，歐洲今天面臨的安全局面同冷戰結束後北約一再東擴有密切關係。我們希望北約反躬自省，走出冷戰思維的牢籠。

俄烏戰爭今天屆滿兩周年，而在兩周年前夕，安理會就此舉行會議進行討論。張軍在聯合國秘書長古特雷斯就俄烏克蘭局勢進行報告後發言說，烏克蘭危機延宕至今，呈現長期化、複雜化、擴大化態勢。這場本來可以避免的悲劇發展到今天的地步，令人痛惜，也值得深刻反思。國際社會應共同努力，積極尋求公正合理方案，推動危機政治解決，讓和平早日降臨。

他表示，第一，要始終致力於政治解決問題。烏克蘭危機已經造成不可估量的損失，目前最迫切的是停火止戰，啟動和談，恢復和平。實現和平符合所有各方利益。早一天開始和談，損失就會減少一分。只要有利於實現和平、增進信任的事，就算再小，只要有一線希望，也值得做出努力、認真嘗試。

張軍表示，我們呼籲相關方採取負責任態度，以建設性的外交努力推動局勢降級緩和，為重啟談判創造有利條件，不要人為設置障礙、增添阻力，更不要輸送武器、拱火澆油、藉機漁利。我們希望聯合國在促進和談、緩和人道局勢等方面做出更大努力。

其次，他表示，要把握好維護共同安全的大方向。必須穩固建立共同、綜合、合作、永續的安全觀。要重視各國合理安全關切，充分體認到安全不可分割，一國安全不能以損害他國安全為代價，區域安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。各國合理安全利益和關切都應該被重視和妥善解決。

他說，必須指出，歐洲今天面臨的安全局面同冷戰結束後北約一再東擴有密切關係。我們希望北約反躬自省，走出冷戰思維的牢籠，不要充當挑起陣營對抗的亂源。我們敦促北約領導人客觀看待世界，停止戰爭叫囂，做些真正有利於世界和平的事。

第三，張軍指出，要積極管控外溢影響。世界已經夠亂了，承受不起更大、更多危機的衝擊。不能試圖用製造更多問題的方式來解決問題。相關國家以應對烏克蘭危機為由，濫施單邊制裁和「長臂管轄」，對他國企業進行無端打壓，衝擊全球產業鏈供應鏈，擾亂全球貿易秩序。

他說，世界經濟相互依存，任何把世界經濟工具化、武器化的做法都是錯誤的。中方堅決反對美國、英國、歐盟以烏克蘭問題為由，對中國企業實施非法制裁，將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業、公民正當合法權益。

張軍表示，第四，要積極倡導平等有序的世界多極化。冷戰結束30多年來，世界加速邁向多極化。這是時代趨勢、歷史潮流。人類是命運共同體。國家無論大小，都是國際關係中的平等一員，都有資格在國際格局中有一席之地。各國都要共同恪守聯合國憲章宗旨和原則，共同實踐真正的多邊主義，而不能搞選擇性適用和雙重標準。世界不可能回到殖民主義時代，國際事務不該由少數國家壟斷，試圖用霸權、霸凌方式阻撓他國發展進步，既不合理，也不可行。大國對世界和平安全負有特殊責任，必須以負責任方式處理相互關係，實際管控分歧，尋求合作共贏。

他最後指出，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事人。我們沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。在烏克蘭問題上，中方始終主張，各國主權、領土完整都應該受到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該受到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中國將繼續為推動烏克蘭問題政治解決發揮建設性作用，做出不懈努力。

冷戰 烏克蘭 聯合國

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