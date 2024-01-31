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會面聯大主席 王毅：反對任何不符合2758號決議的言行

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅1月30日在北京會見第78屆聯合國大會主席弗朗西斯。（新華社）
中共中央政治局委員、外交部長王毅1月30日在北京會見第78屆聯合國大會主席弗朗西斯。（新華社）

中共外事辦主任兼外長王毅30日會見七十八屆聯合國大會主席弗朗西斯，強調聯大二七五八號決議通過以來，聯合國及其專門機構恪守一個中國原則，大陸「對此表示讚賞，並反對任何不符合二七五八號決議的言論和行徑」。

據大陸外交部官網，王毅在北京會見弗朗西斯時讚賞聯合國及其專門機構恪守一個中國原則，並指「反對任何不符合二七五八號決議的言論和行徑」；弗朗西斯則指一個中國原則是聯合國體系的核心基石、重中之重，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，聯合國不會以任何形式偏離一個中國原則」。

具大陸外事部門背景的「朝陽少俠」微信號近日發文提到，台灣在聯合國始終是作為中國一部分被代表的，如果決議中的「中國」不包括台灣，那自然也無需驅逐「蔣介石的代表」，決議表述中有無「中華民國」或「台灣」字樣並不影響這一必然解釋，「台灣的地位都是清晰的」。

文章指出，該決議通過確認台灣非主權實體地位，表明「各國包括中國未建交國」只能與台灣發展「非官方關係」，「事實上禁止各國與台灣建交」；與大陸建交的183個國家，除了尊重決議外，還需履行在雙邊建交公報等文件中規定的遵守一個中國原則「義務」。「因此，任何國家與台灣建交，均係違反國際關係基本準則或違背對中國的承諾」。

今年初台灣大選後，諾魯與我斷交，引用的即是聯大二七五八號決議，美國在台協會主席羅森伯格則稱決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係。對此，大陸全國政協旗下人民政協報先前已經刊文指出，羅森柏格的說法是「半裝傻半無知」，強調她曲解決議內容，並提到決議通過前有兩個修正案，包含美國等國的「兩個中國」還有中東國家的「一中一台」案，都遭聯合國否決。

聯合國 美國在台協會 王毅

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