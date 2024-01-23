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環球社評：賴清德不徹底放棄台獨 未來4年台海難穩

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
民進黨賴清德當選下屆總統，為本已詭譎的兩岸情勢投下不確定性。圖／聯合報系資料照片
民進黨賴清德當選下屆總統，為本已詭譎的兩岸情勢投下不確定性。圖／聯合報系資料照片

賴清德在不到四個月就要上任，大陸環球時報刊出社評奉勸賴清德團隊徹底認清台海現實和大勢，徹底放棄台獨路線，「否則下一個四年，台海局勢難以穩定」。文章同時威脅，台灣邦交國已「離歸零越來越近了」。

環球時報稱，賴清德和蕭美琴最近在兩岸政策表態上顯得比較克制、低調，不代表以「務實台獨工作者」自居的賴清德洗心革面、改弦易轍。

該文分析有兩個原因：一是賴清德是以「雙少數」勝選，台灣有六成民眾並不認可民進黨，代表「下架民進黨」意向佔絕對多數；二是美國在台灣大選後明確釋出「不支持台獨」立場，意味不希望賴清德成為繼陳水扁之後的「第二個麻煩製造者」，以打亂美國的戰略節奏。

文章表示，台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能。違反一中原則就是干涉中國內政，文章稱「這一點，連美國都看得很清楚。」

環球時報建議賴清德團隊「逐字逐句地讀懂」大陸國台辦發言人13日晚間的回應。強調「這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。言下之意，誰跟這個大勢對抗，都會被碾壓粉碎」。

文章提出，要衡量賴清德是不是求真和平，有一個非常清晰的評判標準：是否接受「九二共識」。接受「九二共識」是一切的前提，不接受，那麼任何解釋都是藉口，都是台獨的自我暴露。

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