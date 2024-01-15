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美、日擬派團來台致賀 陸外交部：違反一中，強烈不滿

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧稱，各國在台灣選後派團赴台致賀，已違背一個中國原則。（法新社）
大陸外交部發言人毛寧稱，各國在台灣選後派團赴台致賀，已違背一個中國原則。（法新社）

針對美、日、歐洲等幾個國家表示擬於台灣選舉後派團來台致賀，大陸外交部發言人毛寧對此表達強烈不滿。她強調，這已經違背一個中國原則。

據澎湃新聞報導，毛寧15日在例行記者會中強調，台灣地區選舉是中國內政，不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實。 一個中國原則是中國與世界各國建立和發展外交關係的政治基礎，是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。

「國際上誰違反一個中國原則，就是干涉中國內政，侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民和國際社會的共同反對。中方對有關國家發聲明『致賀』等違反一個中國原則的錯誤做法表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。」毛寧說。

毛寧指出，台灣選舉後，有許多國家和國際組織公開重申堅持一個中國原則、反對任何形式的台獨、支持中國統一大業，這是國際社會的正義之聲、和平之聲。 我們相信國際社會將繼續恪守一個中國原則，支持中國人民反對台獨分裂、爭取國家統一的正義事業。

毛寧 台獨

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