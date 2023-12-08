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王毅談瀾湄合作六大方向 將與東南亞五國提升基建聯通

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸7日與東南亞5國在在北京舉行「瀾湄合作」第八次外長會，大陸外長王毅與緬甸副總理兼外長丹穗於會後共同召開記者會。（取自大陸外交部）
大陸7日與東南亞5國在在北京舉行「瀾湄合作」第八次外長會，大陸外長王毅與緬甸副總理兼外長丹穗於會後共同召開記者會。（取自大陸外交部）

中國大陸7日與緬甸、柬埔寨、泰國、越南、寮國等東南亞5國在在北京舉行「瀾湄合作」第八次外長會，大陸外長王毅建議下階段應深化合作的六大方向，細項則包含加強六國高層往來、提升基礎建設聯通、開展跨國經濟特區合作，並堅決打擊跨區電詐等。其中還談到，六國將加速實施「瀾湄太空合作計畫」，與湄公河國家聯合研發衛星。

據大陸外交部網站發布，在瀾湄合作外長會後，大陸王毅與緬甸副總理兼外長丹穗共同會見記者。王毅在記者會上表示，目前瀾湄國家都處於加速發展和邁向現代化的重要節點，各方同意要專注於六大方向工作：

一是推動建設更加緊密的命運共同體。六國將「加強高層往來」，引領瀾湄合作戰略方向；加強對接發展策略，建立好瀾湄大市場；堅持以民為本，讓合作成果更多惠及民眾、造福民生。

二是打造更連動的經濟發展帶。六國將「全面提升基礎建設聯通，擴大貿易投資，並改善產業鏈供應鏈網絡」。進一步「開展跨國經濟特區等合作」，舉辦瀾湄國家青年企業家論壇，共建農業現代化示範區。設立「共同發展專款貸款」，協助六國連動發展。

三是營造更安全的發展環境。六國將把安全合作作為下階段合作重點，盡快通過「平安瀾湄行動方案」，堅決打擊次區域跨境犯罪，尤其是電詐網賭，剷除危害民眾安全、干擾各國發展的安全毒瘤。支持越南辦好第二屆瀾湄水資源合作部長級會議，願共同加強氣象防災減災合作，促進水資源的合理與永續利用。

四是邁向更數位化的發展前景。「六國科技主管機關正協商興建次區域創新走廊，中方願在創新走廊框架下進行更多數位經濟與創新合作」。積極探索人工智慧領域合作。六國將加速實施「瀾湄太空合作計畫」，與湄公河國家聯合研發衛星，服務農林資源保護、防災減災等實際需求。

五是深化更具特色的人文合作。六國將在旅遊、運動、媒體、地方、大學、青年等領域進行形式多元的人文交流。中國已完成瀾湄旅遊城市合作聯盟成立的初步準備工作，支持建立瀾湄航空發展合作聯盟。六國也將共同舉辦大學和青年瀾湄音樂會等活動。

六是倡導更包容的合作理念。堅持不搞封閉排他的小圈子，堅持區域經濟整合正確方向，將大力推動瀾湄合作與大湄公河次區域經濟合作、三河流域機制、湄公河委員會等機制協調發展。

據大陸外交部官網，此次會議由大陸外長王毅與緬甸副總理兼外長丹穗共同主持，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達、泰國副總理兼外長班比、越南外長裴青山、寮國黨中聯部部長通沙萬出席，會議並為召開瀾湄合作第四次領導人會議做好了籌備，凝聚了共識。

瀾湄合作（瀾滄江—湄公河合作）是由大陸政府推動的區域合作機制，初始由時任大陸總理李克強在2014年11月的第17次中國與東協領導人會議上提出，首次領導人會議於2016年3月在大陸海南三亞舉行。

王毅 緬甸

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