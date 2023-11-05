黃埔百年／從國軍到共軍 成都老兵揭密「再教育」過程

黃埔軍校（現陸軍官校）在國民政府遷台，於高雄復校前，在四川成都剛畢業的22、23期生一部分隨之來台，也有一部分留在中國大陸，有人隨解放軍「起義（國民黨視之為暴動）」加入共軍，也有人在被「接收」，經過「再教育」後選擇卸甲歸田，隨黃埔建校將滿百周年，這些歷史也被進一步揭開。

黃埔軍校於中國大陸時期存在最長的並非廣州、南京，而是四川成都。1937年抗日戰爭爆發，因應國都遷移，黃埔軍校再度西遷，原奉令西徹武漢，後在成都落角，招訓學生從第13期至第23期，其中第22期以後，為抗戰勝利後招考的學員，後隨國共內戰，除了23期提前於1949年底畢業，甫招入的「24期入伍生總隊」也無疾而終。

因此，22期、23期，被視為黃埔軍校成都時期的末代學生，他們有人剛被分發，或仍留校，很難左右自己的命運和去留。

黃埔22期生，畢業後留校任少尉區隊附，帶領24期學員的陳朝棟回憶，他從小在廣東揭陽生活，當時日本飛機經常轟炸，後隨戰事緊張，隨父親到成都，家中經營文具店，他先進入黃埔軍校成都時期，在新都縣寶光寺開辦的預備學校就讀，後跟預備班內的八百多人一起，進入黃埔軍校22期，國共內戰後，這些人中約一半去了台灣。

在國民政府遷台時，他坦言，「我們沒有選擇，當時是他們挑了一批人回台灣」，留校者則和剛招收的新生成立學習班待命，最後在不斷轉移的過程中，被共軍「解放」。當時，他們成為隨軍學校，後被集中在重慶青木關鎮，所有人被打散，在這裡經歷了約半年的「學習」，內容包括學習人類社會發展史、土地改革政策等，結束後，可選擇繼續留在解放軍，或卸甲歸田，而陳朝棟因身體和家庭原因回到成都，後學做木工，從工程師退休至今。

黃埔23期生牛德增分享，1944年抗日硝煙正濃，他考上空軍幼年學校，盼藉此學飛報國，後抗戰勝利，從小喜愛登台唱戲的他，聽聞黃埔軍校招生，認為若藉此學會騎馬等，就算不打仗，對以後成為演員也有幫助，所以報考，後在新都縣寶光寺內進行入伍訓練，再分科到砲兵科。接著，隨國共內戰，成都可聽到城外槍聲，學生也頻頻演習，隨時做好行軍準備，直到1949年12月初，23期生提前畢業，而還沒提前被分發到軍隊的人，終於聽到「出發」命令，目標西康省（民國「華西三省」之一）。

他回憶，前期，大隊指導員不斷宣傳，「共軍殺人如麻」，沿路請百姓參加反共救國軍吧，一路奔波，但有一天總隊長突然召集訓話，稱收到「友軍」電報，表示大家全部「起義」了，他們也被六萬共軍包圍。幾天後，共軍政工幹部到來，表示他們「起義」這條路走對了，可安排他們到軍政大學學習，若要離開自謀出路也不會勉強。

牛德增坦言，從「國軍到共軍」第一個差別是，當初在國民黨軍校，規定每月每人有三塊銀元的薪餉，但一年多以來都被「扣光了」，且伙食是官兵一致、同吃同住，第二個是被要求學習「兩個對比」，包括兩軍、兩個社會、兩個階級的對比，旨在讓你「心服口服」。