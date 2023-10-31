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大陸防長被免職 邱國正：中共軍事戰略不變

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部長邱國正。圖／本報資料照
國防部長邱國正。圖／本報資料照

中國大陸前國防部李尚福日前遭免職，國防部長邱國正昨指出，台灣遭中共威脅已是常態，李尚福去職不會影響台灣所受到的威脅，也不會影響中共政策，只要中國國家戰略不變，軍事戰略就不會改變。

邱國正昨受邀列席立法院外交及國防委員會，報告「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」。邱國正答詢表示，中國國防部為軍委會下轄單位，李尚福去職並不會有相關影響，因為中國國防部聽命中國國家主席習近平。

我國對美採購M1A2T新型戰車首批明年交裝抵台，但所需掩體至今未發包，進度大幅落後。邱國正昨表示，相關工作確實有些困擾，面臨缺工、缺料，但仍將分批、分年施工，目前仍有戰車掩體可用。

國防部 邱國正 李尚福

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