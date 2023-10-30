本屆香山論壇三大焦點：中美關係、巴以衝突、台灣問題

30日上午，第十屆北京香山論壇開幕，大陸中央軍委會副主席張又俠發表主題演講。 在談到台灣問題時，張又俠表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會的普遍共識，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應， 絕不手軟。不僅台灣問題，中美關係、以巴衝突，都是這次論壇熱點。

據北京日報報導，巴以衝突爆發後，美國宣布要將一批砲彈援助給以色列，烏方則表示，這批砲彈原本應該是先給烏克蘭的，因此在烏克蘭內部也引起了爭議，質疑美國還有沒有能力、會不會繼續支持烏克蘭？

對此，29日上午，在香山論壇「高端對話」現場，大陸國防大學教授孟祥青提出：「光靠武力解決不了複雜的區域安全問題。」他認為，正確之道還是勸和促談、安全合作。

同一場合，大陸前駐美大使崔天凱回答有關中美關係的多個問題時，以「坐井觀天」形容美國「小院高牆」：「這讓我想起了一個中國成語坐井觀天，給自己壘了個井，坐在底下看，這有什麼好處？」

崔天凱表示，美方提出的「小院高牆」與「脫鉤斷鏈」沒有本質區別，是想人為阻斷 正常的科技經貿往來，「這是違反客觀規律的事情，我相信最終是做不成的」。

香港中文大學校長講座教授鄭永年則指出，中國永遠是全球南方和發展中國家的一員，美國國會通過立法把中國定為發達國家有點荒唐。 中國致力於透過「一帶一路」推動全球發展，但美國不斷操弄意識形態。 2024年全球最大的風險就是美國的民主，也就是美國總統大選。

在29日下午一場中外對話會上，有美國專家提到「中國發展壯大導致亞太地區前景不確定」等觀點。 大陸前外交官傅瑩當場反駁：「這樣的觀點凸顯了舊的地緣政治邏輯。」

她表示，時代不同了，經濟全球化稀釋了國際權力，使之不再是某個國家或幾個國家的專屬，美國人的邏輯對中國人來說沒有說服力，中國的成功是透過和平發展實現的，而不是透過戰爭和侵略獲得的。