中美會因台灣開戰？陸學者點「3理由」：在台海開戰概率比美國內戰還低

中美究竟會不會因台灣問題開戰？香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成表示，這比美國發生內戰的概率還低。

據新加坡聯合早報報導，李成27日在一場論壇上表示，盡管美國內戰和台海戰爭的概率都低，但後者的概率更低，即便明年台灣總統選舉結果對北京不利，他也不認為北京會發動戰爭。

李成的理由有三，首先，在解放軍已經40年沒有打過仗的背景下，大陸方面不能保證一定獲勝；第二個更重要的理由是，北京即使戰勝問題也不會結束，反而會開啟新的問題，包括占領地區的人民身分認同，以及戰爭帶來的同胞傷亡等。

第三點，李成引述美國前國務卿季辛吉的觀點說，在人工智能（AI）時代，沒有人能贏得戰爭。這是因為AI時代的戰爭不會像有限戰爭或代理人戰爭，而是會迅速升級。

因此他總結：「既然沒有人可以取得勝利，那為什麼還要打仗呢？『戰爭』可以避免、應該避免、也一定要避免」。

李成現年67歲，出生並成長於上海，1985年赴美留學，2006年加入布魯金斯學會，自2014年以來一直領導約翰·桑頓中國中心，是該中心任職時間最長的主任，也是著名的中國問題專家。

李成已於今年7月1日轉赴香港大學任教。上海澎湃新聞早前報導，在談到自己赴港任職的決定時，李成對媒體表示，華盛頓已經讓他越來越感到陌生，「麥卡錫主義」正在美國回潮。對於他這樣的華裔美國人而言，美國的生活已經變得「更加不舒服」。