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李克強心臟病發病逝享壽68歲 多國政要表達慰問哀悼

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）27日在社交媒體X上發表圖文，對大陸國務院前總理李克強逝世表達哀悼。圖為兩人於2017年的合照。
澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）27日在社交媒體X上發表圖文，對大陸國務院前總理李克強逝世表達哀悼。圖為兩人於2017年的合照。

大陸國務院前總理李克強10月27日突發心臟病在上海逝世，享壽68歲，包含美國國務卿布林肯、新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑、日本內閣官房長官松野博一、馬來西亞前首相納吉、澳洲前總理滕博爾等多國政要皆表達慰問和哀悼。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）27日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對李克強的逝世表示哀悼。而今天，布林肯將持續與大陸外長王毅在華盛頓展開會談。

聯合早報報導，新加坡副總理王瑞傑27日上午在慧眼中國環球論壇上以華語致詞時說，他在前往會場途中得知李克強突然離世的消息，「他的離世，令人感到惋惜」，王瑞傑說。

王瑞傑回憶道，他最近一次與李克強會面是在2019年5月，當時擔任總理的李克強在北京會見以新加坡副總理兼財政部長身份訪問大陸的他。王瑞傑表示，「李先生在任期間重視並推進新中兩國關係。在此，我向中國人民以及李先生的家人表達最深切的慰問。」

日本共同社報導，日本內閣官房長官松野博一就李克強逝世表達哀悼，他表示，「李克強前總理在中日關係中發揮了重要作用，包括在2018年5月中日韓三國峰會期間對我國進行正式訪問。在此，我們對李克強前總理表示誠摯的哀悼和祈禱。」日本外務省官員則表示，李克強為日中關係竭盡全力，並透露將發唁電。

香港01報導，馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）在Facebook發文表示，對中國前總理李克強逝世的消息感到悲痛。納吉說，在他任職期間，「中馬兩國與習近平主席一道，為進一步加強兩國關係取得了重大進展和努力，在此艱難時刻，我向中華人民共和國人民及其家人致以最深切的同情和慰問」。

澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在社交媒體X上發文表示，自己與李克強曾多次會面，2017年李克強和夫人程虹訪問澳洲，紀念澳中建交45周年時，自己有幸接待了他們。他說，「我始終認為李總理是一位魅力十足、務實的合作對象，他不拘泥於官方的談話要點，而是坦率地、深思熟慮地探討當下的重要問題」。

大陸國務院前總理李克強10月27日突發心臟病在上海逝世，享壽68歲，包含美國國務卿布林肯、日本內閣官房長官松野博一等多國政要表達慰問哀悼。 (新華社)
大陸國務院前總理李克強10月27日突發心臟病在上海逝世，享壽68歲，包含美國國務卿布林肯、日本內閣官房長官松野博一等多國政要表達慰問哀悼。 (新華社)

李克強 馬來西亞 日本

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