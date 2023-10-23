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中日友好條約45周年 李強致電岸田稱願重溫締約精神

聯合報／ 大陸中心／即時報導
10月23日是「中日和平友好條約」生效45周年，當日，大陸國務院總理李強同日本首相岸田文雄互致賀電。（路透）
10月23日是「中日和平友好條約」生效45周年，當日，大陸國務院總理李強同日本首相岸田文雄互致賀電。（路透）

10月23日「中日和平友好條約」生效45周年，據新華社報導，當日，大陸國務院總理李強同日本首相岸田文雄互致賀電。李強指出，中方願同日方一道，重溫締約精神，牢牢把握兩國關係正確發展方向，致力於構建契合新時代要求的中日關係。

李強在賀電中表示，45年前，兩國老一輩領導人和政治家作出締結中日和平友好條約的戰略決斷。條約以法律形式為中日這兩個鄰國確立了和平共處、世代友好的大方向，強調反對霸權主義，成為兩國關係發展進程中的重要里程碑。45年來，中日關係取得了來之不易的發展成果，增進了兩國人民福祉，也為地區乃至世界的和平、穩定與繁榮作出積極貢獻。

據新華社報導，岸田文雄表示，日中和平友好條約明確寫入發展兩國間持久的和平友好關係。45年來，雙方以此為指引，為日中關係發展奠定基礎，維護和發展了兩國和平友好關係。

岸田稱，日中兩國對地區乃至世界的和平與繁榮肩負重要責任，在廣泛領域擁有合作潛力，雙方共同致力於構築建設性、穩定的日中關係具有重要意義。日方願同中方重溫條約精神，努力推動日中關係取得更大發展。

1978年8月12日，「中日和平友好條約」在北京簽字，這是繼1972年9月中日聯合聲明發表、中日兩國邦交正常化公報以來，中日兩國關係史上又一新的里程碑。

1978年8月16日，大陸全國人民代表大會常務委員會批准該條約。10月16、18日，日本眾議院和參議院分別通過，10月20日，日本政府內閣會議正式批准。10月23日，條約互換儀式在東京舉行，條約正式生效。

該條約由前言和5項條款組成。主要內容包括：中日雙方應在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處各項原則的基礎上，發展兩國間持久的和平友好關係；任何一方都不應在亞洲和太平洋地區或其他任何地區謀求霸權，並反對任何其他國家或國家集團建立這種霸權的努力。

李強 岸田文雄

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