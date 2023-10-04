信評機構指 香港可疑數位詐騙交易比率全球最高

信貸評級機構環聯先後發表分析報告，指稱香港可疑數位詐騙交易比率全球最高，近四成香港人曾成為詐騙目標。

信貸評級機構環聯定期發布詐騙分析報告，其最新發布的「2023年上半年全渠道詐騙」分析報告稱，今年上半年香港可疑數位詐騙交易比率達18.3%，為全球最高，香港可疑數位交易件數較去年同期大增57%，旅遊及休閒業是最常受攻擊的行業。

環聯這份報告說，今年上半年全球可疑數位詐騙交易比率為5.3%，較去年同期上升18%，而全球可疑數位交易的宗數則上升27%。在香港，今年上半年的可疑數位詐騙交易比率達18.3%，屬調查所及的市場及地區之中最高。此上升趨勢亦見於交易量中，於所有源自香港的數位交易中，可疑交易的宗數較去年同期大增57%。

環報的報告說，在於調查涉及的所有行業之中，零售業、電子遊戲業及電訊業在今年上半年的全球可疑數位詐騙交易比率最高。而與博彩業相關的數碼交易宗數則升幅最多，按年增幅達85%。

源自香港的數位交易方面，旅遊及休閒業和虛擬社區於今年上半年的可疑數位詐騙交易比率屬調查所及的行業當中最高。隨著旅遊業復甦，環聯發現今年上半年旅遊及休閒業的數位交易宗數增幅最為顯注，較去年同期大幅上升243%。

在此之前，環聯已發布第3季香港消費者脈搏調查。調查中發現，32%受訪者在過去三個月曾成為可疑數位詐騙的目標，另外6%說已成為詐騙的受害者。當中以語音釣魚為香港受訪者最常遇到的詐騙手法，涉及34%受訪者；其次則為網絡釣魚及短訊釣魚。

環聯第3季香港消費者脈搏調查，在7月10至7月19日間進行，訪問了973名香港成年消費者，了解其過去三個月有否成為網絡、電郵、電話或短訊數位詐騙的目標。