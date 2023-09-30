玉淵譚天談台灣蛋荒 諷民進黨當局是「草台班子」

大陸央視旗下微博公眾號《玉淵譚天》今天製作了一集視頻談台灣缺蛋問題。以央視資深政經記者為身分的玉淵譚天說，台灣蛋荒問題源頭不是蛋農，而是台灣當局不願政策干預，升級雞舍進行規模化生產，但為了 平息民怨只好採取進口雞蛋政策，解決短期陣痛。之所以進口捨近求遠不從大陸進蛋，則是因為「風浪愈大魚愈貴」，他嘲諷這樣一群只想從選舉謀利不思根治問題的烏合之眾，只能以「草台班子」形容。

玉淵譚天說，他分析了台灣媒體，發現對於缺蛋閱讀量最高的幾篇報導，將缺蛋的矛頭指向天天賣蛋的蛋農，有人質疑他們是否故意減產抬高蛋價發島難財，但他說，這口黑鍋扔給蛋農非常牽強。

他說，因為台灣蛋雞場具有現代化蛋舍的占比不到一成，而這是什麼概念呢？大陸的蛋雞養殖場八成已經規模化了，大多採用機械自動化餵料、清糞，台灣則相反，普通的傳統雞舍，一張A4大小的雞籠中最多能擠四隻雞，衛生條件極其糟糕，很容易因為禽流感這類傳染病的影響，這樣的產業情況背後是台灣獨特的雞蛋包銷制。

他說，蛋商的收購價格由一個叫「台灣蛋雞事業產銷督導委員會」的組織決定，定價權不在蛋農手上，蛋好與壞都是一個價，蛋農就沒有升級雞舍的動力。再加上台灣地方小、人口密度大，農業用地不足，很難形成規模的蛋雞養殖，這才集體「小作坊」。

玉淵譚天說，專家說了，問題要靠蛋農自覺是不行的，一定要政策干預。但對於台灣當局來說， 解決問題不重要，問題解決的時間才重要，去年底民進黨當局就提出要升級雞舍，引入自動化生產設備，卻遲遲沒有行動，因為他們一算，這個計畫估計要四年，但2024年要選舉，保不准政績要送人，所以政策執行時間就訂在了2024年，藉機把缺蛋問題變成競選的一張牌，擺明了要解決 缺蛋問題就投我一票。所以蛋荒拖了那麼久，完全是政客的政治考量釀成的悲劇。鍋扔給蛋農屬強行拉人墊背。

他表示，今年蛋荒特別嚴重是因為台灣當局一直沒有解決禽流感問題，加上俄烏衝突導致飼料漲價，蛋荒一發不可收拾。而為了平息怒火，決定採用進口雞蛋的方式，短期解決陣痛，完全不考慮根本性問題。但問題卻沒有解決，很多人把雞蛋買回家卻不敢吃，因為一敲開蛋，臭的。

視頻中說，這是因為這是台灣第一次大規模採取大規模雞蛋進口政策，空運及海運都有，但更多的是用海運，包括最遠的巴西蛋，但從巴西裝船到台灣上架要歷時三個月，盡管有冷鏈措施，時間一長新鮮程度仍很難保障。他說，本來從大陸進口又快又便宜，要多少有多少，但對於反中謀獨的台灣當局，台灣的困境在大陸的幫助下解決，是不能接受的，台當局非要捨近求遠。

他指出，本來只要標好日期，商家不至於將臭蛋賣給客戶，但台當局偏偏想要利益最大化，故意虛標生產日期，讓蛋過了保鮮期還在銷售，臭蛋就這麼來的。

玉淵譚天還舉過去萊豬豬肉進口時的「台灣豬」標記為例，說這已不是台灣當局第一次這麼做了。他說，有人會問究竟大老遠從巴西進圖個啥？有句話說得好，「風浪愈大魚愈貴」，這次進口來源有九個國家，唯獨最遠的巴西卻買得最多，因為其他國家填補不了缺口。巴西蛋不但便宜還管夠，總進口量一億五千萬顆，巴西就占了九千萬顆，但這麼大的量台當局卻選擇了一家一人公司當進口商。

玉淵譚天說，這樁可疑的「小店做大生意」的把戲，台當局也有前科。亦即去年也有一家前身為小吃店的公司，吃下了四億元的快篩試劑採購案。他說，到底誰才該背上這口價值數千萬元的鍋呢？為了明年的選舉，農業部門負責人陳吉仲只能被祭旗，不得不避「仲」救「清」。從臭蛋風波可以看出，台灣政客們最優先想的是如何把這些問題變成選舉的一張牌，真正根治問題的事一概不做，真正背下這口鍋的是廣大的台灣民眾。

最後他做出結論，對於台上這樣一群烏合之眾，只能用四個字形容：「草台班子」。