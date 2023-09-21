中歐經貿高層對話將舉行 由陸國務院副總理何立峰主持

自歐盟執委會主席范德賴恩近期宣布，對中國外銷的電動汽車展開反補貼調查，顯示中歐在雙邊關係緊張升級。然而，大陸商務部網站發布新聞稿表示，經中歐雙方商定，第十次中歐經貿高層對話將於25日在北京舉行。

新聞稿指出，本次中歐經貿高層對話，將由大陸國務院副總理、中歐經貿高層對話中何立峰將與歐盟委員會執行副主席、對話歐方牽頭人東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同主持對話。

新華社曾報導，大陸商務部發言人束珏婷在7月時表示，中方願同歐方一道，全力做好對話籌備工作，共同推動雙邊經貿關係行穩致遠，又稱中方高度重視和積極推進第九次中歐經貿高層對話成果的後續落實工作，相關進展已向歐方通報。

據了解，上一屆中歐經貿高層對話是在2022年7月舉行。當時，中歐雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、金融業雙向開放和監管合作等議題達成一系列共識。

於此之前，歐盟執委會於當地時間13日宣布，歐盟要對中國電動車展開反補貼調查。范德賴恩表示，「全球市場如今被廉價中國電動車淹沒，中國電動車的價格因人為的龐大政府補貼而壓低，讓我們的市場扭曲」。

隨後，北京立即回批歐盟，大陸商務部表示高度關切和強烈不滿，稱相關措施是「赤裸裸的保護主義行為」，並指歐盟此舉將嚴重擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，將對中歐經貿關係產生負面影響。大陸隨即宣布，自16日起，對原產於歐盟的進口馬鈴薯澱粉繼續徵收反補貼稅。

有分析認為，北京與歐盟衝突氣氛的升高，恐成為另一地緣政治風險。而此一調查或將致歐盟對大陸生產的電動車增收新關稅，所有非歐資廠包括在大陸設廠的車企都有可能因此而受累。