快訊

「上級」強推雙語政策只能配合 李家同：我同情教育部

不只有獨特定向破片彈頭 天弓三型飛彈連黑橘塗裝都講究

安謀美國上市 謝金河：孫正義又找到人生新目標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓正會布林肯 稱中美完全可以相互成就、共同繁榮

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家副主席韓正當地時間18日在紐約會見美國國務卿布林肯。（美聯社）
大陸國家副主席韓正當地時間18日在紐約會見美國國務卿布林肯。（美聯社）

據新華社報導，大陸國家副主席韓正當地時間18日在紐約出席聯合國大會期間分別會見聯合國秘書長古特雷斯、美國國務卿布林肯。韓正告訴布林肯，中美完全可以相互成就、共同繁榮，希望美方同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定軌道。

報導稱，在會見布林肯時，韓正表示，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界。中國的發展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

韓正強調，中方對美政策保持連續性和穩定性，始終按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。希望美方同中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤重要共識，採取實際行動，創造有利條件，多做增進了解互信與互利合作的事，推動中美關係重回健康穩定軌道，惠及兩國，造福世界。

據新華社報導，布林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，期待同中方加強溝通，管控分歧，推進合作，穩定發展美中關係

在會見古特雷斯時，韓正表示，當前世界百年變局加速演進，各種不穩定不確定因素相互交織。國際形勢越是複雜嚴峻，就越需要堅持真正的多邊主義，越需要一個強有力的聯合國。

韓正指出，習近平提出的構建人類命運共同體理念和共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議同聯合國的理想和目標高度一致，得到國際社會廣泛認同和積極支持。中國將始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。

古特雷斯則表示，感謝中國對聯合國事業的堅定支持，他高度讚賞習近平提出的重要倡議，期待中國引領世界朝著正確方向前進。

聯合國 布林肯 習近平 美中關係

延伸閱讀

韓正見布林肯談中美關係 籲「進一步共同拿出誠意」

布林肯會晤韓正 兩人談及美中關係對全球重要性

美國務院：布林肯將在紐約會見韓正

中國國安部屢談外交 分析：習近平「著魔」國家安全

相關新聞

泰國都免簽了 但陸申請歐美簽證預約仍「一號難求」

隨著十一長假臨近，不少大陸家長計劃帶孩子出國旅行，但取得簽證卻成為最大難題。上海的境外辦證中心從暑假至今，天天上演不到上...

韓正見布林肯談中美關係 籲「進一步共同拿出誠意」

據美國之音報導，美國國務卿布林肯當地時間18日在出席聯合國大會期間會晤了大陸國家副主席韓正。韓正告訴布林肯，中美關係面臨...

王毅見俄外長 籲中俄共建更加公正的世界秩序

當地時間9月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。據俄羅斯衛星通訊社報導，王毅說，「我...

韓正會布林肯 稱中美完全可以相互成就、共同繁榮

據新華社報導，大陸國家副主席韓正當地時間18日在紐約出席聯合國大會期間分別會見聯合國秘書長古特雷斯、美國國務卿布林肯。韓...

中斷逾3年半 武漢直飛桃園復航

中斷近三年八個月後，湖北武漢與台灣桃園的直飛航線終於重啟。昨天上午先由武漢飛往台灣，旋即再由台灣飛武漢，搭載約兩百名乘客...

共軍百餘架軍機擾台 陸學者：已是空中戰役級別行動

17日，中共出動103架次軍機擾台，數量再創新高。大陸軍事專家稱，單日出動百餘架次戰機，是一個相當規模的空中戰役級別行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦