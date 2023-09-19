韓正會布林肯 稱中美完全可以相互成就、共同繁榮

據新華社報導，大陸國家副主席韓正當地時間18日在紐約出席聯合國大會期間分別會見聯合國秘書長古特雷斯、美國國務卿布林肯。韓正告訴布林肯，中美完全可以相互成就、共同繁榮，希望美方同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定軌道。

報導稱，在會見布林肯時，韓正表示，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界。中國的發展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

韓正強調，中方對美政策保持連續性和穩定性，始終按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。希望美方同中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤重要共識，採取實際行動，創造有利條件，多做增進了解互信與互利合作的事，推動中美關係重回健康穩定軌道，惠及兩國，造福世界。

據新華社報導，布林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，期待同中方加強溝通，管控分歧，推進合作，穩定發展美中關係。

在會見古特雷斯時，韓正表示，當前世界百年變局加速演進，各種不穩定不確定因素相互交織。國際形勢越是複雜嚴峻，就越需要堅持真正的多邊主義，越需要一個強有力的聯合國。

韓正指出，習近平提出的構建人類命運共同體理念和共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議同聯合國的理想和目標高度一致，得到國際社會廣泛認同和積極支持。中國將始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。

古特雷斯則表示，感謝中國對聯合國事業的堅定支持，他高度讚賞習近平提出的重要倡議，期待中國引領世界朝著正確方向前進。