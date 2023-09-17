快訊

郭台銘領表促在野整合 藍：民調未起恐會棄保

賴佩霞「1對1晤談」收費高達2.3萬元 北市衛生局認有違法疑慮

家門口離奇遭輾…肇事男開車直行突轉向 熱心前村長被撞身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秦剛之後陸防長也落馬？李尚福疑涉貪腐案 習近平用人恐遭質疑

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國防部長李尚福若果真因貪腐落馬，恐將影響中共總書記習近平的威信。（路透）
大陸國防部長李尚福若果真因貪腐落馬，恐將影響中共總書記習近平的威信。（路透）

大陸國防部李尚福突然消失在公眾視線，引發外界愈來愈多的關注與揣測。旅美的大陸時事評論員鄧聿文17日在美國之音發表的文章指稱，李尚福的問題嚴重，正在配合調查，同時正處於隔離審查的還有李的前任，3月才離任的前防長魏鳳和。兩人均涉及中共火箭軍高層貪腐案。

鄧聿文表示，前有外長秦剛過不了男女關，傳出婚外情；後有防長李尚福過不了金錢關，傳出腐敗。二人還都是國務委員，屬於副國級領導人，這說明大陸國家主席習近平的用人大有問題，起碼對高級幹部的審查工作沒做好。

北京當局尚未公開解釋李尚福消失的原因，但中國軍事網站仍將他列為國防部長。鄧聿文表示，如果李尚福與魏鳳和這前後兩任防長受火箭軍高層腐敗案牽連，也不奇怪。李長期在解放軍裝備部門工作，也曾任職戰略支援部隊副司令兼參謀長。

鄧聿文稱，裝備部門掌管中國軍隊的武器採購，是解放軍最肥缺的部門之一，也是腐敗最嚴重的部門。戰略支援部隊和火箭軍有業務交叉。魏在做防長前，亦做過火箭軍司令，一個說法是，火箭軍高層的腐敗案就是由魏的離任審計引出的。

文章表示，解放軍高層的腐敗已不新鮮。十九大期間，兩位軍委副主席郭伯雄和徐才厚以及軍委總部和多個戰區的高層先後被查，但假使李涉貪腐，還是有相當的震撼性。

因為郭、徐二人雖職務比李高，但他們是在卸去軍職後才落馬的，魏也是在離任後因審計出問題的，而李正在任上，且接任防長只有半年。更重要的，是李乃習在二十大後提拔重用的。

鄧聿文認為，秦剛的下台已衝擊習近平二十大組建親信班子的合法性，倘若再來一個李尚福，人們特別是黨內怎麽相信習和他的權力班子有能力帶領中共去挑戰「驚濤駭浪」？

前中共海軍司令部中校參謀姚誠接受美國之音採訪時也篤定地表示，李尚福在接受貪腐調查應是「板上釘釘」的事，而他的案情起源自火箭軍先前的洩密和貪腐案調查。

美國紐約台海安全研析中心主任梅復興認為，習近平面臨軍中和黨內的權鬥是合理觀察。他指出，若非政治角力，習近平應不致於大動作查自己曾賞識的人。然而，無法確定這波權鬥是對著習近平來的，還是軍委之間互相的角力，又或僅是李尚福得罪過人或留下把柄的結果。

香港浸會大學國際政治部主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）也說，內部權鬥不無可能，但眼前最大可能還是李尚福在裝備發展部的涉貪程度。他提到，外界對習近平的最大疑問是，為何在3月任命時沒有調查清楚？

李尚福 習近平 火箭 解放軍 中共 國防部 秦剛

延伸閱讀

魏鳳和到李尚福…連串高官被查 習整肅直指「火箭軍」

美駐日大使：李尚福或遭軟禁 習團隊像小說「無人生還」

遭清洗？美駐日大使質疑陸防長李尚福「多日未現身」 學者這樣看

陸防長李尚福遭解職待證實 學者：屬實則習近平反貪擴及自己人

相關新聞

秦剛之後陸防長也落馬？李尚福疑涉貪腐案 習近平用人恐遭質疑

大陸國防部長李尚福突然消失在公眾視線，引發外界愈來愈多的關注與揣測。旅美的大陸時事評論員鄧聿文17日在美國之音發表的文章...

陸防長神隱逾2周 解放軍報：推動幹部能上能下常態化

大陸國防部長李尚福已神隱逾兩周時間，解放軍報周日發表題為「激勵幹部奮發有為擔當作為」的文章，強調要「推動幹部能上能下常態...

中美洲議會通過「排台納中」後 議長將受邀於19日訪陸

中美洲議會（Parlacen）不久前才通過「排台納中」，據新華社報導，應大陸全國人大常委會委員長趙樂際邀請，中美洲議會議...

腐敗是中共之癌？李尚福傳涉貪 專家：「存量腐敗」讓習近平防不勝防

中國防長李尚福可能涉貪而受查的消息造成震撼，專家鄧聿文表示，若傳聞屬實，一來顯示中共領導人習近平沒做好對高層官員的審查工...

劍指美軍 「北斗基站」首設西沙海域 精準定位進入的外籍船隻

中國交通運輸部海事局表示，已於15日在西沙群島北礁和浪花礁的燈塔，建置基於北斗船舶自動識別系統的岸基基站，這是北斗基站首...

77國和中國《哈瓦那宣言》：為科技發展營非歧視環境

據大陸央視新聞報導，古巴哈瓦那當地時間9月16日「77國集團和中國」哈瓦那峰會與會代表協商一致通過《哈瓦那宣言》，共同呼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦