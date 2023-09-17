秦剛之後陸防長也落馬？李尚福疑涉貪腐案 習近平用人恐遭質疑

大陸國防部長李尚福突然消失在公眾視線，引發外界愈來愈多的關注與揣測。旅美的大陸時事評論員鄧聿文17日在美國之音發表的文章指稱，李尚福的問題嚴重，正在配合調查，同時正處於隔離審查的還有李的前任，3月才離任的前防長魏鳳和。兩人均涉及中共火箭軍高層貪腐案。

鄧聿文表示，前有外長秦剛過不了男女關，傳出婚外情；後有防長李尚福過不了金錢關，傳出腐敗。二人還都是國務委員，屬於副國級領導人，這說明大陸國家主席習近平的用人大有問題，起碼對高級幹部的審查工作沒做好。

北京當局尚未公開解釋李尚福消失的原因，但中國軍事網站仍將他列為國防部長。鄧聿文表示，如果李尚福與魏鳳和這前後兩任防長受火箭軍高層腐敗案牽連，也不奇怪。李長期在解放軍裝備部門工作，也曾任職戰略支援部隊副司令兼參謀長。

鄧聿文稱，裝備部門掌管中國軍隊的武器採購，是解放軍最肥缺的部門之一，也是腐敗最嚴重的部門。戰略支援部隊和火箭軍有業務交叉。魏在做防長前，亦做過火箭軍司令，一個說法是，火箭軍高層的腐敗案就是由魏的離任審計引出的。

文章表示，解放軍高層的腐敗已不新鮮。十九大期間，兩位軍委副主席郭伯雄和徐才厚以及軍委總部和多個戰區的高層先後被查，但假使李涉貪腐，還是有相當的震撼性。

因為郭、徐二人雖職務比李高，但他們是在卸去軍職後才落馬的，魏也是在離任後因審計出問題的，而李正在任上，且接任防長只有半年。更重要的，是李乃習在二十大後提拔重用的。

鄧聿文認為，秦剛的下台已衝擊習近平二十大組建親信班子的合法性，倘若再來一個李尚福，人們特別是黨內怎麽相信習和他的權力班子有能力帶領中共去挑戰「驚濤駭浪」？

前中共海軍司令部中校參謀姚誠接受美國之音採訪時也篤定地表示，李尚福在接受貪腐調查應是「板上釘釘」的事，而他的案情起源自火箭軍先前的洩密和貪腐案調查。

美國紐約台海安全研析中心主任梅復興認為，習近平面臨軍中和黨內的權鬥是合理觀察。他指出，若非政治角力，習近平應不致於大動作查自己曾賞識的人。然而，無法確定這波權鬥是對著習近平來的，還是軍委之間互相的角力，又或僅是李尚福得罪過人或留下把柄的結果。

香港浸會大學國際政治部主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）也說，內部權鬥不無可能，但眼前最大可能還是李尚福在裝備發展部的涉貪程度。他提到，外界對習近平的最大疑問是，為何在3月任命時沒有調查清楚？