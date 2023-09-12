李強向拜登強調：中美兩國應加強交流

美國總統拜登表示，他在20國集團（G20）峰會期間會見了中國大陸國務院總理李強。雙方到底談了什麼？大陸外交部發言人毛寧昨回應，李強當時向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流。

至於拜登訪問越南時談及中國經濟及台海局勢，稱北京面臨經濟困難導致其侵台可能性降低，毛寧則回批，解決台灣問題是中國人自己的事情，要由中國人來決定，不容任何外部干涉。

據澎湃新聞報導，毛寧昨天在大陸外交部例行記者會上證實，李強出席20國集團領導人峰會期間，在會場同與會的拜登等多國領導人進行了簡短交流。

毛寧說，李強向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流。拜登則表示，美方希望中國經濟不斷增長，不會阻止中國經濟的發展。