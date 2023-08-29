快訊

蘇拉颱風接近中「還會增強變胖！」彭啟明：「4縣市」最有可能放颱風假

獨／郭台銘宣布參選 郭粉揭密這原因「就是非綠最強！」

曾被勸女孩不必讀書 日本物理學家帶娃發表論文成傳奇

受日排核汙水衝擊 陸民眾赴日機票搜索量斷崖式下跌

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本排放核汙水已開始影響大陸民眾赴日意願。圖為北京大興機場出境大廳資料照。（中通社）
日本排放核汙水已開始影響大陸民眾赴日意願。圖為北京大興機場出境大廳資料照。（中通社）

日本排放核汙水激發大陸民眾抵制日本情緒，也影響大陸民眾赴日旅遊意願。日本原是大陸旅客排名前列的熱門出遊地，但自24日日排放核汙水後，多數網路旅行社（OTA）平台顯示，日本排名下跌，飛往東京、大阪機票搜索量斷崖式下跌，較24日前減少近半。

航旅縱橫的最新數據顯示，自暑運施行以來（7月1日至8月22日），飛往泰國、韓國、日本的旅客量均佔大陸出境總旅客量的10%以上。其中，東京和大阪位居出境熱門目的地的第五和第七名。

不過，日本排放核汙水的24日成為轉折點：一家OTA平台上，東京在24日前還是境外目的地搜索排第二的城市，本周已退居第三；另一家平台9月中旬上海飛往東京的機票價格，也較上周降了近一成，不過「十一」黃金周期間的價格沒有明顯變化。

第一財經查詢多家航空公司，其中一家透露本周赴日機票預訂量比上周少了大概三分之一，退票量也增加許多。另一家則表示，目前赴日機票預訂情況的變化還不明顯，但原本要推進的增加赴日航班計劃已轉為觀望，畢竟「形勢變化太快」。

另一方面，因疫情全線停航達三年多的國際郵輪也受到影響。中國日報網報導，全球第二大郵輪運營商皇家加勒比郵輪於今年6月底開始銷售2024年4月從上海出發前往日本的國際郵輪航線。但在日本啟動核汙水排海計劃後，部分預定行程的大陸遊客表達關切。

日本核汙水排海引發中日關係緊張，根據香港工聯會公布的一項最新調查結果顯示，51.9%受訪者表示將減少赴日旅遊。

中國經濟時報報導，蘇州大學教授、東吳智庫文旅融合中心主任周永博指出，在赴日本旅遊的外國遊客中，中國遊客佔比大、消費高，對日本旅遊業及相關產業的帶動作用顯著。本次核汙水排海事件所帶來的負面影響，將長期瀰漫在旅遊業這個窗口行業之中，對日本入境旅遊業的恢復和發展是巨大的打擊。

日本 核汙水 機票 旅行社 觀光 陸客

延伸閱讀

進軍日本！雀客旅館大阪新今宮 開幕試營運平日雙人房1,800元起

日本核處理水排海 中國掀起一波假資訊浪潮

不斷接到大陸騷擾電話 陸外交部：日方應反思

核處理水激反日情緒 日本駐中國使領館加強警戒

相關新聞

陸學者：2024年大選台灣民眾面臨和平與戰爭的選擇

郭台銘28日宣布投入2024年大選在對岸的中國大陸也引起廣泛關注。廈門大學台灣研究院副院長張文生周二在環球時報撰文指出，...

受日排核汙水衝擊 陸民眾赴日機票搜索量斷崖式下跌

日本排放核汙水激發大陸民眾抵制日本情緒，也影響大陸民眾赴日旅遊意願。日本原是大陸旅客排名前列的熱門出遊地，但自24日日排...

狂打騷擾電話 日本召見陸大使反被要求「反躬自省」

據日本共同社報導，日本外務省事務次官岡野正敬28日召見中國駐日大使吳江浩，指出關於東京電力福島第一核電站處理水排放入海，...

「小豆苗式」零售店席捲3線城 曝大陸經濟困境重創年輕人

台灣六、七年級生對於能秤重買各式零食的「小豆苗」應該都還有印象。在便利商店尚不普及的年代，小豆苗全盛時期在全台一度擁有200多家門市，當年許多人要吃零食第一個想到的就是去小豆苗。如今，類似小豆苗的零售店近期也席捲大陸三、四線城市，連距離上海市中心約1小時車程的虹口足球場附近也能看到。

王國材：盼陸善意回應 按計畫開放陸客

陸委會宣布規畫開放大陸團客赴台，初期每天限額兩千人次，並視大陸回應再確定實施日期，但國台辦不領情。交通部長王國材昨重申，...

雷蒙多會王文濤 美中設立商業工作小組

美國商務部長雷蒙多28日在北京與中國大陸商務部長王文濤會談。雷蒙多表示，美中多數貿易投資不涉國安問題，美中保持穩定經濟關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦