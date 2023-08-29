受日排核汙水衝擊 陸民眾赴日機票搜索量斷崖式下跌

日本排放核汙水激發大陸民眾抵制日本情緒，也影響大陸民眾赴日旅遊意願。日本原是大陸旅客排名前列的熱門出遊地，但自24日日排放核汙水後，多數網路旅行社（OTA）平台顯示，日本排名下跌，飛往東京、大阪機票搜索量斷崖式下跌，較24日前減少近半。

航旅縱橫的最新數據顯示，自暑運施行以來（7月1日至8月22日），飛往泰國、韓國、日本的旅客量均佔大陸出境總旅客量的10%以上。其中，東京和大阪位居出境熱門目的地的第五和第七名。

不過，日本排放核汙水的24日成為轉折點：一家OTA平台上，東京在24日前還是境外目的地搜索排第二的城市，本周已退居第三；另一家平台9月中旬上海飛往東京的機票價格，也較上周降了近一成，不過「十一」黃金周期間的價格沒有明顯變化。

第一財經查詢多家航空公司，其中一家透露本周赴日機票預訂量比上周少了大概三分之一，退票量也增加許多。另一家則表示，目前赴日機票預訂情況的變化還不明顯，但原本要推進的增加赴日航班計劃已轉為觀望，畢竟「形勢變化太快」。

另一方面，因疫情全線停航達三年多的國際郵輪也受到影響。中國日報網報導，全球第二大郵輪運營商皇家加勒比郵輪於今年6月底開始銷售2024年4月從上海出發前往日本的國際郵輪航線。但在日本啟動核汙水排海計劃後，部分預定行程的大陸遊客表達關切。

日本核汙水排海引發中日關係緊張，根據香港工聯會公布的一項最新調查結果顯示，51.9%受訪者表示將減少赴日旅遊。

中國經濟時報報導，蘇州大學教授、東吳智庫文旅融合中心主任周永博指出，在赴日本旅遊的外國遊客中，中國遊客佔比大、消費高，對日本旅遊業及相關產業的帶動作用顯著。本次核汙水排海事件所帶來的負面影響，將長期瀰漫在旅遊業這個窗口行業之中，對日本入境旅遊業的恢復和發展是巨大的打擊。