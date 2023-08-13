針對性十足！賴清德過境美國 解放軍東部戰區展開飛行訓練
副總統賴清德過境美國之際，中共解放軍東部戰區13日上午於官方微信公眾號發布圖文消息稱，戰區空軍航空兵某旅近日展開緊貼實戰，進行多課目、大強度飛行訓練，針對性意味十足。
文章稱，隨著指揮官一聲令下，多架戰機升空展開對抗空戰訓練。紅藍雙方抵達任務空域後緊盯對手，不斷尋找對方破綻，運用多種戰術戰法展開激烈「廝殺」，結束後飛行員赴戰術研究室回顧訓練情況，尋找弱項，糾正偏差。
該旅領導表示，注重在日常訓練中構設實戰環境，把每一次升空都當成一次實戰，以檢驗官兵的任務規劃、態勢感知和臨機決斷能力，從而提升實戰能力，強調空軍航空兵時刻準備戰鬥。
我國防部指出，截至今早6時前的24小時內，偵獲中共解放軍軍機7架次、軍艦6艘次持續在台海周邊活動，期間沒有軍機逾越海峽中線及台西南空域。軍方運用任務機艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。
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