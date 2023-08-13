快訊

女子染食腦蟲亡 北市疫調足跡曝光：只到新北水域玩水

悲劇再現！恆春梅花鹿驚傳遭斷頭 1公1母被棄屍

針對性十足！賴清德過境美國 解放軍東部戰區展開飛行訓練

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍東部戰區微信公眾號13日發布演訓的圖文消息。（取自東部戰區微信公眾號）
中共解放軍東部戰區微信公眾號13日發布演訓的圖文消息。（取自東部戰區微信公眾號）

副總統賴清德過境美國之際，中共解放軍東部戰區13日上午於官方微信公眾號發布圖文消息稱，戰區空軍航空兵某旅近日展開緊貼實戰，進行多課目、大強度飛行訓練，針對性意味十足。

文章稱，隨著指揮官一聲令下，多架戰機升空展開對抗空戰訓練。紅藍雙方抵達任務空域後緊盯對手，不斷尋找對方破綻，運用多種戰術戰法展開激烈「廝殺」，結束後飛行員赴戰術研究室回顧訓練情況，尋找弱項，糾正偏差。

該旅領導表示，注重在日常訓練中構設實戰環境，把每一次升空都當成一次實戰，以檢驗官兵的任務規劃、態勢感知和臨機決斷能力，從而提升實戰能力，強調空軍航空兵時刻準備戰鬥。

我國防部指出，截至今早6時前的24小時內，偵獲中共解放軍軍機7架次、軍艦6艘次持續在台海周邊活動，期間沒有軍機逾越海峽中線及台西南空域。軍方運用任務機艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。

解放軍 空軍 中共 賴清德 台海

延伸閱讀

賴清德過境美…WSJ：過度反應vs.有所反應 北京「左右為難」

美派內政部長赴巴拉圭 賴清德無緣再「同框」賀錦麗

總統參選人47天沒接受媒體訪問 賴清德遭酸神隱大叔

立委批賴清德訪美規格低調 外交部反擊：評論錯誤

相關新聞

立委批賴清德訪美規格低調 外交部反擊：評論錯誤

副總統賴清德率特使團出訪巴拉圭，過境美國紐約，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯到場接機。國民黨立委陳以信說，接機規格不...

針對性十足！賴清德過境美國 解放軍東部戰區展開飛行訓練

副總統賴清德過境美國之際，中共解放軍東部戰區13日上午於官方微信公眾號發布圖文消息稱，戰區空軍航空兵某旅近日展開緊貼實戰...

美中台都關切…紐時：賴清德過境美國「踩細線」需慎言

台灣副總統賴清德12日率特使團出訪巴拉圭，登機前表示此行目的在讓國際了解台灣堅持民主自由，為維護印太地區和平付出極大心力...

賴清德過境美…WSJ：過度反應vs.有所反應 北京「左右為難」

華爾街日報(WSJ)12日報導，台灣副總統賴清德出訪「途經美國」，讓北京左右為難，反應若太激烈恐引發與華府關係緊張，另在...

美派內政部長赴巴拉圭 賴清德無緣再「同框」賀錦麗

中華民國副總統賴清德啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，過境美國。拜登總統12日指派內政部長哈蘭率團出席這項盛會，讓賴清...

柯建銘：賴清德依循蔡總統路線 說一套做一套非我風格

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，副總統賴清德代表台灣前往友邦巴拉圭，作為蔡英文總統特使，自然會依循蔡總統路線，就是要讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦