陸防長李尚福：加強練兵備戰 堅定不移推進統一大業

大陸國防部部長李尚福7月31日在慶祝中國人民解放軍建軍96周年招待會上致詞表示，要深入貫徹中共總書記習近平的強軍思想，全面加強軍隊黨的建設、加強練兵備戰、加強軍事治理，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，堅定不移推進統一大業，加快把人民軍隊建成世界一流的軍隊。

李尚福說，中國軍隊將忠實踐行習近平提出的全球安全倡議，持續深化國際軍事交流合作，為變亂交織的當今世界注入更多確定性和正能量。

新華社報導，參與該招待會的人員還有中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華，中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民；中共中央、國務院有關部門，北京市、對外友協負責人；軍隊離退休老幹部代表，部隊英模、首都民兵、烈軍屬和全國雙擁模範、原國民黨起義人員代表以及各國駐華武官夫婦等中外嘉賓等。

此前，李尚福6月在第20屆香格里拉對話中針對統一問題表示，「中國必須統一，也必然統一，這是人心所向、大勢所趨。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力」；「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」

此外，習近平7月24日在中共中央政治局集體學習上重申，要「堅持黨對軍隊絕對領導」。他並要求，全面加強軍事治理，中共中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要強化國防意識，盡好國防建設領域應盡的責任。