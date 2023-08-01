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習近平換將 火箭軍高層大洗牌

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圖／德國之聲中文網
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根據中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平週一（7月31日）在北京八一大樓的中央軍委晉升上將軍銜儀式上，宣布火箭軍司令員王厚斌、政治委員徐西盛晉升為上將；此舉形同間接宣布火箭軍原司令員李玉超被王厚斌接替，而徐西盛則接替徐忠波，就任火箭軍政委。

英國《金融時報》指出，這是中國軍方高層10年來最大規模的換血；此次人事變動是繼中國前中央軍委副主席徐才厚、郭伯雄2014年被指腐敗而「落馬」以來，解放軍高層最大規模的不尋常異動。報導指，這樣的整肅行動可以強化習近平2012年上台後，共產黨對軍方逐漸衰弱的控制。

此前，李玉超和他的副將劉光斌從公眾視野中消失，已退役3年的火箭軍前副司令員吳國華亦傳病逝，訃告卻在其去世後21天才發出；更有消息指出，中央軍委相關部門已對李玉超、劉光斌及火箭軍前副司令張振中等人展開調查。

中國軍方沒有證實有關報導與傳言，最新授銜晉升儀式亦沒有發布李玉超等人情況。外國專家和情報官員指出，他們可能因貪腐、洩密而受到調查。

專家：幾乎證實「清洗」行動

火箭軍負責中國解放軍的常規、戰略飛彈等裝備，其中亦包含核打擊等北京正在迅速擴張的陸基核威懾力量，是中國軍方極為重要的一支力量。

根據公開資料，今年62歲的王厚斌原任海軍副司令員，59歲的徐西盛原任南部戰區副政委兼戰區空軍政委。此次火箭軍高層異動中，王厚斌、徐西盛原本分別在海軍、空軍服役，卻轉調火箭軍，引起了關注。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，這樣不尋常的安排「幾乎證實了解放軍的火箭軍內部正在進行一波清洗」，表明「政治信任度較低」外，也暗示中國的「核武器、洲際彈道導彈計劃，存在一定規模的腐敗」。

《南華早報》則引述中國的國防分析人士說法，稱此舉反映了中國解放軍對其海陸空系統進行混合作戰能力的信心。

上海政法學院政治學系軍事分析家倪樂雄告訴《南華早報》，現代戰爭中，「海、陸、空三軍的所有高級指揮官都需要接受（混合戰爭）培訓」；北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴也表示，「海軍指揮員領導火箭軍不是問題，因為解放軍海軍還需要關注戰略核武器。」

倪樂雄還說，火箭軍的前高級指揮官若集體因腐敗而身敗名裂，「那麼用一群『新血』領導層取而代之就更是一個明智的決定，這將防止未來出現不當行為。」

（綜合報導）

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