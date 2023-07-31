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「阿一鮑魚」創辦人楊貫一辭世 享耆壽90歲

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「阿一鮑魚」創辦人楊貫一於7月31日因病與世長辭，享耆壽90歲。（取自富臨飯店官網）
「阿一鮑魚」創辦人楊貫一於7月31日因病與世長辭，享耆壽90歲。（取自富臨飯店官網）

香港富臨飯店「阿一鮑魚」31日在社交網站發文，公告富臨飯店創辦人楊貫一已於7月31日因病與世長辭，享耆壽90歲。

綜合港媒《香港01》和星島日報網報導，楊貫一曾獲世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章、米其林三星等榮譽。楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名全球，多位國家元首都曾品嚐他的手藝，楊貫一也開創香港飯店以鮑魚為主菜的先河。

訃文指出，「月圓月缺有時，唯成就永垂不朽」，楊貫一自年輕時隻身南下到香港打拚後，一直貫徹不屈不撓的精神奮發圖強，除終其一生為鑽研美食而努力不懈，更創下無數鼓舞人心的顯赫成績，包括世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章、米其林三星等。

訃文還指出，每個象徵無數心力、汗水的嘉許與肯定，不獨見証了楊貫一多年來對香港餐飲業的貢獻，也象徵他不吝傾囊相授、樂於提攜後輩的無私精神，共同帶領香港飯店業更上一層樓，「這些年來一哥所留下的美饌、精神與智慧，亦將為我們所牢記，並於未來把大師的傳奇生生世世延續。」

「富臨飯店」是香港最著名的富豪餐廳之一，曾先後獲米其林一星、米其林三星榮耀，主打鮑魚料理，招牌菜「阿一鮑魚」更是聲名遠播。

《香港01》指出，富臨飯店有一幅牌匾，上頭寫著「阿一鮑魚 天下第一」，由此可見楊貫一的自信，以及同行對他的敬重和認同。

楊貫一數年前因飯店成功摘得米其林最高榮譽的三星，受訪時稱，他一直認為「學海無涯，要繼續做，唔休息，畀壓力自己」，唯有努力不懈才能讓自己不會退步。

香港 米其林 御廚

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