袁弓夷支持反送中遭港府通緝 其子女今遭港警帶走調查
「香港議會」發起人袁弓夷7月初被香港警務處國家安全處懸賞通緝，其兒子袁彌昌、媳婦容海恩和女兒袁彌望在24日遭香港國安處帶走接受調查。
據香港《明報》、《香港01》等媒體報導，包括袁弓夷兒子袁彌昌、媳婦容海恩、女兒袁彌望等，24日都被國安處帶走調查。容海恩24日下午在記者會上說，周一上午有十多名持搜查令的國安處警員到家中搜查，當時她與丈夫袁彌昌及女兒正在睡覺。
容海恩說，警方在搜查過程中，一度拿走她的兩部手機和筆記型電腦，並稱自己和袁彌昌分別被帶到警署協助調查。
容海恩目前是香港新民黨立法會議員。去年8月曾對外說明，已和袁弓夷脫離翁媳關係。
同樣被香港國安處懸賞通緝的香港立法會前議員郭榮鏗，其父母和兄嫂上周四（7月20日）也被國安處帶走接受調查。
港警國安處7月18日與7月11日也分別把香港職工盟前總幹事蒙兆達的兄嫂和侄兒、香港前立法議員羅冠聰的父母和兄長帶回香港警署問話，但之後都獲准離開。
香港警方7月3日宣布通緝八名被指違反《港版國安法》的流亡海外港人，包括三位前香港立法會議員：許智峰、羅冠聰及郭榮鏗、袁弓夷、蒙兆達、港媒《稜角》行政總監劉祖迪、律師任建峰，以及華盛頓港人組織「香港民主委員會」策略及活動總監郭鳳儀。
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