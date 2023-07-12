繼布林肯、葉倫後　美氣候特使凱瑞16日訪華

大陸生態環境部12日早公告證實，經中美雙方商定，美國總統氣候問題特使約翰·凱瑞（John Kerry）將於7月16日至19日訪華，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。

這是繼美國國務卿布林肯、美國財政部長葉倫後，近期第三位訪問中國大陸的美國高級官員。2020年11月23日，拜登在就任美國總統前宣布，凱瑞將出任首位美國總統氣候特使。

另，2022年8月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中方取消了中美氣候談判會議，此次凱瑞訪華，也被認為是兩國將重啟氣候談判。在此之前，凱瑞曾與中國大陸氣候變化事務特使解振華，在去年底於聯合國氣候變化大會（COP27）期間進行交談，兩人也曾在今年1月進行視訊會談破冰。

《紐約時報》先前報導引述凱瑞說，他計畫在16日展開訪華行程，與解振華及其他「最高級別」官員會面。凱瑞認為，中美是世界上最大的兩個經濟體，也是兩個最大的溫室氣體排放國，必須建立夥伴關係應對氣候變化。「我們需要真誠合作。」

昨日下午，大陸外交部召開例行記者會時，大陸外交部發言人汪文斌對此議題回應稱，氣候變化是全球性挑戰，需要各國合力應對。中美曾在氣候變化領域展開過良好合作，共同推動巴黎協定達成生效。我們希望美方和中方相向而行，為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。