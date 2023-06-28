快訊

Kolas爆不倫！元配律師：「聖母峰」對話全是真 還有更肉麻的

蔣萬安背三寶露面！他一舉動融化大批網友 直呼「太可愛了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

增強反制外國工具 北京通過「對外關係法」7月1日實施

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
圖為大陸國務委員兼外長秦剛。中新社
圖為大陸國務委員兼外長秦剛。中新社

中國大陸第十四屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議今天通過大陸「對外關係法」，自7月1日起施行。這部法律的通過和實施，被認為是北京增強對外國反制的新的法律工具。

今年三月大陸全國兩會期間，大陸將推動「對外關係法」就受到關注。

在3月4日人大記者會上，「亞洲新聞台」記者提問，全國人大公布了「對外關係法」草案，其中包括中國在必要時可以採取反制和限制措施。考慮到中國面臨的外部挑戰，包括涉及美國的挑戰，上述措施對中國的外交政策意味著什麼？中國外交是否會越來越具有攻擊性？

當時人大會議發言人王超回應，一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓。這種做法和這種霸凌行徑，被國際社會普遍批評為「長臂管轄」。中方一貫堅決反對這種做法。

他表示，針對那些對華無理打壓遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中方發布反外國制裁法、阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法、不可靠實體清單規定等予以反制。

至於對外關係法，王超說，該法作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯。對於損害中國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，中方在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。

他還說，大陸全國人大及其常委會高度重視維護國家主權、安全、發展利益方面的法治建設，同樣高度重視擴大對外開放方面的法治建設。並稱，中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。

全國人大 北京

延伸閱讀

劉建超會晤義大利商界 義媒：北京力阻羅馬退出一帶一路

劉揚偉：鴻海在大陸不是去產能化 富士康沒有轉移計畫

53歲重返校園！陸科技巨頭曬北京清大錄取通知 網調侃：這是去招聘吧

影／柯文哲批賴當總統經濟一定不好 稱仇恨是政治動員最便宜的工具

相關新聞

武漢「台北路」盡頭是「解放大道」 國台辦曝光背後深意

最近有大陸網友發現湖北武漢的「台北路」盡頭是「解放大道」，引起網上熱議，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天被問及此事時稱，「每一...

增強反制外國工具 北京通過「對外關係法」7月1日實施

中國大陸第十四屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議今天通過大陸「對外關係法」，自7月1日起施行。這部法律的通過和實施，...

孫亞夫：促統爭取戰略主動 站穩4個制高點

大陸海協會副會長孫亞夫28日於第九屆兩岸智庫學術論壇，發表主旨演講時指出，大陸在對台灣推動國家統一工作時，爭取戰略主動不...

劉建超會晤義大利商界 義媒：北京力阻羅馬退出一帶一路

中共中央對外聯絡部部長劉建超25日在義大利米蘭與當地工商企業界代表會談。對於他選擇會晤義大利企業家而非政界人士，有義大利...

陸社科院台研所長楊明杰 籲兩岸學者融入「新發展格局」：實現心靈契合

第九屆兩岸智庫學術論壇28日在浙江省湖州市舉辦，據中新社，共有來自兩岸超過60為兩岸關係研究學者與會，大陸對台主要智庫負...

涉將尖端科技洩露陸企遭日拘捕 陸使館：已探視該研究員

日本媒體日前引述消息報導，日本警方日前以涉嫌違反「不正當競爭防止法」，拘捕了在茨城縣「產業技術綜合研究所」任職的中國籍高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦