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開基隆第一槍！少子化加學生外流雙北 光隆家商虧損嚴重停招

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
虧損嚴重基隆光隆家商今年停招，少子化加學生外流雙北。記者游明煌／攝影
虧損嚴重基隆光隆家商今年停招，少子化加學生外流雙北。記者游明煌／攝影

創校121年的基隆光隆家商今年起決定停招，教育部已經核准，30多年來，學生人數從3千多名下降到目前的207名學生，學校表示，除了少子化影響外，學生嚴重外流到雙北是重要原因。校長陳余各今天證實，因為招生困難，董事會及校務會議決議停招，現有一、二年級學生不受影響，是基隆第一所停招的高中職。

國教署日前已核准光隆從113學年度起停止招生，光隆今天表示，「停招不停辦」，現在1、2年級學生不影響，會按現有資源提供教學、技藝競賽、培訓等到畢業，教職員部分會分3梯次離退。

光隆家商在基隆市警察局對面，位中正公園入口處旁，為日本教育家石板莊作1903年創立，校園曾因戰時被炸毀，基隆煤礦望族顏雲年之子顏欽賢接辦，改名為光隆高級家事商業職業學校。

校長陳余各今天說，董事會下這個決定很不捨，4月20日已向教育部通報，因為虧損嚴重，為思考孩子及教職員家庭，在財務還許可情況下，不得不做這個決定，以面對現實態度來處理，教育部已勉為同意。

學校表示，30多年前還有3千學生，但到現在只剩200多人。目前日校剩電子商務、幼保、美容美髮三科，因為還有二個年級的學生還要升學、技能檢定，教師分三個階段離退，光隆的強項是美容美容、電子商務，都常獲得各種獎項，學生表現相當好，但不敵少子化及基隆學生約有三成外流雙北的情況。

未來學校如何轉型發展？陳余各說，二年後學生全部畢業離校後，學校整體規畫轉型，會規畫為長照機構發展，目前細節還未定，但思考照顧青少年到高齡者的服務。

光隆家商校長陳余各說，4月20日已向教育部通報停招，在財務還許可情況下，面對現實態度處理，教育部已勉為同意。記者游明煌／攝影
光隆家商校長陳余各說，4月20日已向教育部通報停招，在財務還許可情況下，面對現實態度處理，教育部已勉為同意。記者游明煌／攝影
虧損嚴重基隆光隆家商今年停招，少子化加學生外流雙北。記者游明煌／攝影
虧損嚴重基隆光隆家商今年停招，少子化加學生外流雙北。記者游明煌／攝影

基隆 少子化 教育部

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