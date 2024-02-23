影／「我絕對沒吸毒」謝國樑限林右昌24小時內道歉 否則提告

基隆市長謝國樑今天召開記者會說「我絕對沒有吸毒」，他向前市長、內政部長林右昌提出嚴正抗議，要求林右昌親自向他道歉，並說「林右昌，我給你24小時的時間」；如林右昌不回答，他會考慮去醫院自清，採取法律行動控訴林右昌。

基隆市東岸商場招商爭議延燒，市長謝國樑與前市長、內政部長林右昌互槓，日前謝開直播批林右昌「損民利己」絕對有需要、民進黨基隆市議員無恥、見笑，林右昌當天在立法院受訪時大酸，「謝國樑是不是瘋了？是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」

謝國樑說，今天會站出來開這場正式的記者會，是因為林右昌指控他吸毒，整個社群網路、側翼、綠媒都在說這樣的事情，這種對他個人的人身攻擊已經慢慢開始在擴大，他絕對不能忍受。

謝國樑表示，這幾天他的家人、太太憂慮到睡不著覺，因為他他被說有吸毒，假如別人繼續像林右昌不實指控、貼標籤，「那我們要如何面對我們的孩子？」

「我絕對沒有吸毒！」謝國樑說，他要向林右昌提出嚴正的抗議，他要求林右昌公開說清楚，他到底有沒有吸毒，如果認為他有吸毒請直接講清楚、不要抹黑；如果明知他沒有吸毒還這麼做，要求林右昌親自向他道歉，「林右昌，我給你24小時的時間」。

謝國樑指出，他必須要為個人、家庭、整個基隆市政府，站出來澄清，基隆市長絕對不是一個拉K吸毒犯，請民進黨側翼不要再指控基隆市長謝國樑是吸毒犯，他再一次強調「我給林右昌24小的時間來回答這問題，並且道歉」，假如林右昌不回答，他會考慮去醫院自清，採取法律行動控訴林右昌。

基隆市東岸商場重新招商給微風，市府與前得標廠商的協力廠商主富公司（NET），因2到4樓資產登記問題爆發爭議，延燒未歇。

基隆市政府昨預告今天市長謝國樑有重大宣示。NET律師陳義文也預告，基隆市政府地政局跳過法律、跳過法院直接登記給市府，認為市府「違法」，NET已依土地法提出異議。媒體詢問此資產問題，謝國樑回應，今天他只有談林右昌的事情，其他會由發言人回答，發言人表示會再向地政處了解，下午會有直播。

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