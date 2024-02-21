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NET爭議謝國樑要追究林右昌 綠議員：攤證據提告別光喊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
NET爭議，謝國樑要追究林右昌，綠議員：攤證據提告別光喊。記者游明煌／攝影
NET爭議，謝國樑要追究林右昌，綠議員：攤證據提告別光喊。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天上午到國民黨中央黨部召開記者會，謝國樑表達絕不出賣基隆市產，並要追究林右昌當年責任，刻意未登記資產造成今日與NET紛爭。民進黨基隆市議員鄭文婷說，請謝國樑把證據攤出來直接告林右昌，不要到處亂咬人，這才是市長的規格。

謝國樑在記者會中表示，這次NET爭議案就如同他市長選舉前受到極盡攻擊的烏龍洗錢案，對方是有備而來的，他很知道對方手法，是政治選舉操作，因此一定要捍衛基隆市府和市民的資產，不會落入私人企業之手，他批林右昌任內刻意不進行2到4樓增建資產登記，遲不處理，造成今日紛爭。

針對謝國樑今天記者會，議員張顥瀚說，謝國樑用基隆市政府的預算聘律師，結果他本人上班時間請假，帶著市府律師跑到國民黨中央開記者會，律師的費用要怎麼算？根本就是市庫通內庫。

張顥瀚表示，謝國樑不要一天到晚跑台北，拉林右昌救援，他應該在市府好好上班，好好交代社會對他的質疑，還有為何交通處長能帶警察暗夜闖入商場，是誰下令的？謝國樑已經被列為強盜行為的被告，一市之長變強盜候選人，真的丟盡基隆人的臉。

議員鄭文婷說，請謝市長把證據攤出來，直接到法院告林右昌，訴諸法律，不要到處亂咬人、喊話，這才是市長的規格。

NET 林右昌 民進黨 謝國樑 鄭文婷

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