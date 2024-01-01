王義川挺進台東搶救賴坤成 預告11日還要再來

民進黨不分區立委候選人王義川今天到台東搶救他自己與立委候選人賴坤成選情，兩人一起參加升旗典禮及前往富岡魚市場拜票。王義川推薦賴坤成是最佳人選，花東快速道路等交通建設需要賴當立委來協調與督促，兩人若同進立法院，一定會合作推動台東建設。

王義川到台東輔選，賴坤成競選總部舉辦「支持賴坤成，搶救王義川大兵」見面會，王義川說他此行專程來挺賴坤成，另預告1月8日啟動全台環島輔選計畫，11日還會再來台東陪同賴坤成車隊掃街。

王義川說，五五波激戰區的輸贏落在3千票以內，今早他去富岡港發現，整體條件不合格，根本不能當台東門面，當立委的人責無旁貸。賴坤成在旁補充說明，14年前他有協助爭取經費，但進度原地踏步，若自己當立委，這個問題早就能解決。

王義川也提出個人政見，如廢除區間測速照相、科技執法地點欠缺通盤考量及檢討檢舉違規計點。