聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭米日本獲獎 青農義賣做公益
宜蘭優質良米再躍上國際舞台，年僅24歲的宜蘭市青農葉力嘉參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」，在5092件參賽稻米中脫穎而出，榮獲特別優秀賞；葉家三代傳承職人精神種好米，這次奪國際評鑑殊榮，為感謝各界協助，提供300包1公斤白米義賣，所得捐公益弱勢。
繼前年宜蘭市30歲稻農劉凱涵首次在日本獲獎，再度有青農葉力嘉勇奪「特別優秀賞」，縣長林姿妙、市長陳美玲及市農會理事長林錫明等人前往祝賀、頒發匾額祝賀。
葉家是稻米競賽常勝軍，爺爺葉水盆10年前就曾獲全國十大經典好米，第二代父親葉錫濱104年時，也在全國名米產地冠軍賽獲獎，第三代葉力嘉更在日本「米‧食味分析鑑定競賽」奪特別優秀賞。
葉力嘉與父親葉錫濱共同耕作面積約45公頃，成立自有品牌「淨好米」，以種高雄145號、香米品種高雄147號與桃園3號為主，跨海參賽得獎不易。
林姿妙除肯定葉力嘉的栽培技術，更提及獲獎也印證好山好水的宜蘭，栽培一期一作的宜蘭米已有高水準表現，並在國際上發光發熱。
市長陳美玲說，2年前宜蘭市青農劉凱涵以「進士米」拿下日本特別優秀賞，這次也是宜蘭市青農葉力嘉以「淨好米」再度奪此獎，代表農耕技術的傳承與再提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言