宜蘭米日本獲獎 青農義賣做公益

宜蘭優質良米再躍上國際舞台，年僅24歲的宜蘭市青農葉力嘉參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」，在5092件參賽稻米中脫穎而出，榮獲特別優秀賞；葉家三代傳承職人精神種好米，這次奪國際評鑑殊榮，為感謝各界協助，提供300包1公斤白米義賣，所得捐公益弱勢。

繼前年宜蘭市30歲稻農劉凱涵首次在日本獲獎，再度有青農葉力嘉勇奪「特別優秀賞」，縣長林姿妙、市長陳美玲及市農會理事長林錫明等人前往祝賀、頒發匾額祝賀。

葉家是稻米競賽常勝軍，爺爺葉水盆10年前就曾獲全國十大經典好米，第二代父親葉錫濱104年時，也在全國名米產地冠軍賽獲獎，第三代葉力嘉更在日本「米‧食味分析鑑定競賽」奪特別優秀賞。

葉力嘉與父親葉錫濱共同耕作面積約45公頃，成立自有品牌「淨好米」，以種高雄145號、香米品種高雄147號與桃園3號為主，跨海參賽得獎不易。

林姿妙除肯定葉力嘉的栽培技術，更提及獲獎也印證好山好水的宜蘭，栽培一期一作的宜蘭米已有高水準表現，並在國際上發光發熱。

市長陳美玲說，2年前宜蘭市青農劉凱涵以「進士米」拿下日本特別優秀賞，這次也是宜蘭市青農葉力嘉以「淨好米」再度奪此獎，代表農耕技術的傳承與再提升。