花蓮縣府辦七星潭元旦健走抽獎 遼闊海景迎新年

今年再過半個月就是2024年，花蓮縣政府明年元旦上午8時30分，在七星潭舉辦升旗健走活動，不但在遼闊海景中釋放煩憂，還能健康迎接新的一年，當天還有機會將限量冰箱及千元禮券等大禮帶回家。

縣府觀光處明年推出「2024花蓮頻率大縱走」六大健走活動，首場攜手新城鄉公所，於明年1月1日在七星潭賞星廣場舉辦元旦升旗健走。當天從七星潭風景區賞星廣場出發，往南沿兩潭自行車道至七星潭自行車租借站，再順著臨潭橋大排及無障礙步道返回賞星廣場，全程約1.2公里。

新城鄉公所考量七星潭周邊停車空間有限，規畫免費接駁車，於花蓮縣防災教育館與活動會場七星潭賞星廣場來回接駁，盼減少交通壅塞。

鄉公所表示，防災教育館位於華西路底曼波海洋生態休閒園區、花蓮酒廠之間，參與民眾可開車至防災教育館停車，再步行或搭乘接駁車前往會場，去程最早班於上午7時30分發車，回程最末班於中午12時自七星潭賞星廣場發車返回，每班坐滿即發車。