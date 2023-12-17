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花蓮縣府辦七星潭元旦健走抽獎 遼闊海景迎新年

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府明年元旦將在七星潭舉辦升旗健走活動，民眾沿著一望無際的蔚藍海景運動，拋開煩憂，健康迎接新年。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府明年元旦將在七星潭舉辦升旗健走活動，民眾沿著一望無際的蔚藍海景運動，拋開煩憂，健康迎接新年。圖／花蓮縣政府提供

今年再過半個月就是2024年，花蓮縣政府明年元旦上午8時30分，在七星潭舉辦升旗健走活動，不但在遼闊海景中釋放煩憂，還能健康迎接新的一年，當天還有機會將限量冰箱及千元禮券等大禮帶回家。

縣府觀光處明年推出「2024花蓮頻率大縱走」六大健走活動，首場攜手新城鄉公所，於明年1月1日在七星潭賞星廣場舉辦元旦升旗健走。當天從七星潭風景區賞星廣場出發，往南沿兩潭自行車道至七星潭自行車租借站，再順著臨潭橋大排及無障礙步道返回賞星廣場，全程約1.2公里。

新城鄉公所考量七星潭周邊停車空間有限，規畫免費接駁車，於花蓮縣防災教育館與活動會場七星潭賞星廣場來回接駁，盼減少交通壅塞。

鄉公所表示，防災教育館位於華西路底曼波海洋生態休閒園區、花蓮酒廠之間，參與民眾可開車至防災教育館停車，再步行或搭乘接駁車前往會場，去程最早班於上午7時30分發車，回程最末班於中午12時自七星潭賞星廣場發車返回，每班坐滿即發車。

觀光處指出，為鼓勵民眾參與元旦健走升旗活動，特別準備100台冰箱及200份千元禮券等獎項，更加碼神秘大獎。另響應淨零永續目標，民眾需自備環保杯，活動現場將提供飲用水，只要出示環保杯即能領取限量的國旗1支。活動詳情可至花蓮觀光資訊網查詢。

花蓮縣政府明年元旦在七星潭舉辦健走活動，參加者可抽冰箱及千元禮券等大獎。本報資料照
花蓮縣政府明年元旦在七星潭舉辦健走活動，參加者可抽冰箱及千元禮券等大獎。本報資料照
花蓮縣政府迎接2024年，元旦將在七星潭舉辦升旗健走活動。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府迎接2024年，元旦將在七星潭舉辦升旗健走活動。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 健走 元旦升旗

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