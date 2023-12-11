陳建仁視察蘭嶼 允持續打造安全教育及醫療服務

關心蘭嶼學校設施改善及醫療服務推動情形，行政院長陳建仁今天視察蘭嶼鄉椰油國小及衛生所，他表示，持續打造舒適安全教育環境，並充實衛生所相關設備人力等資源。

陳建仁今天上午赴蘭嶼，視察台電線路工程、椰油國小、衛生所、住宅災損及修繕辦理情形。陳建仁準備文具禮盒致贈椰油國小全校學童，由校長陳淑雯代表受贈並合影留念。

陳建仁致詞時表示，他和蘭嶼有很深的淵源，碩士班畢業後任職台大助教期間，曾前來蘭嶼每一所國中、小進行公衛教育宣導、協助檢驗A型、B型肝炎感染狀況，教導部分患有頭蝨、齲齒的孩童相關清潔保健方法等。

陳建仁指出，椰油國小是蘭嶼鄉第一所民族實驗小學，建築設計結合海洋意象與生活美學，充分展現達悟族文化特色，透過校訂的民族教育課程，讓孩子認識自己的文化、尊重自己，進而對未來充滿信心，努力追求及實踐理想。

陳建仁視察廁所及操場改善情形，嘉許師生發揮創意，使改建後的新廁所，融入大自然元素，凸顯文化特色。另外，教育部於2021年補助操場整建經費新台幣833萬元，解決以往積水造成PU鋪面隆起破損等問題，提供學童良好運動環境。

隨後，陳建仁前往蘭嶼鄉衛生所視察，他表示，為提高蘭嶼民眾醫療可近性，近年來政府在蘭嶼地區推動遠距醫療專科門診服務，包括台東馬偕醫院及高雄醫學大學附設醫院自2020年迄今已服務超過960人次。

陳建仁說，藉由台東馬偕醫院承接「山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS計畫）」，將各科醫療資源導入蘭嶼，補實當地專科醫療資源，並建立緊密協作機制、有效共享資源，提升整體地區的醫療水平，同時也積極培育公費醫師及鼓勵留任，充實在地醫事人力。

為強化蘭嶼空中安全轉診後送機制，政府協請「駐台東豐年機場內政部空中勤務總隊」支援空中轉診，輔以委託合格救護人員隨機救護後送至本島治療，並建置「空中轉診後送遠距會診平台」即時共享醫療決策，提升黃金救命效能。

目前蘭嶼每年執行約30件空中轉診後送至台灣就醫。陳建仁表示，政府會繼續充實蘭嶼衛生所相關設備、人力等資源，讓民眾獲得即時便利的醫療保健服務。