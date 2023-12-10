民眾嘗鮮！基隆塔、信二防空洞試營運 假日好天氣湧現排隊人潮

基隆市新地標「基隆塔」和信二防空洞試營運，今天最後一天因為是假日，又是好天氣，兩地都湧現排隊人潮。基隆市文化局表示，基隆塔16日正式啟用時，設在過道的遠見國際人文空間、主普壇後方的焢書屋，也將同步開業。基隆塔的電梯年底前仍可免費搭乘，後續經營模式待市府決定後公布。

基隆市政府日前宣布串連基隆山、海、城三者的基隆塔、信二防空洞，12月5日到10日試營運6天，開放民眾免費參觀，探索城市新地標。民眾可經由中正公園步道串連基隆塔和信二防空洞，體驗全新立體遊憩動線。

基隆塔試營運僅開放1樓和過道上層，設在過道下層的人文空間及步出過道，出現眼前的崆書屋，16日配合基隆塔正式啟用才會對外營業。市府當天還會在主普壇廣場開辦市集，熱鬧慶祝全新觀光路線開放。

文化局統計試營運參觀人次，前兩天分別是5000、7000多人，第3天起就每天突破1萬人。因應人潮眾多，文化局調整基隆塔入口排隊動線，進場遊客都從無障礙空間進入，出場遊客只能從樓梯下樓，因此有家長得抬著嬰兒車走樓梯下樓。

二信防空洞空間較為狹窄，文化局派志工在入口控管人流，同時段維持約30個人在防空洞內。設在防空洞的電梯，可以讓民眾搭乘直達山麓的扇形廣場，讓民眾可以不用從信二路中正公園拱門爬階梯上山。只是試營運前兩天下雨，電梯故障，第3天才修復啟用。