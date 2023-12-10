台東鐵花村舊宿舍群見證歷史 地方催生：遺構公園

屏東勝利星村成立全台首座遺構公園，保留舊建物元素營造新景點。台東鐵花村東南側的台鐵宿舍保有清水紅磚牆面，連棟式舊建物承載時代記憶，近日部分宿舍拆除施工引發文化界人士關注，疾呼各界重視文化資產，催生遺構公園。台鐵台東工務段表示，整體宿舍暫無拆除計畫，目前仍是員工宿舍，未來定位須進一步凝聚共識。

縣府文化處長李吉崇表示，舊宿舍群也是歷史脈絡一部分，可說是文化財，支持設置遺構公園，盼在文化保存與發展中間取得平衡，朝多功能、多面向思考設計。

台東火車站2001年遷移至岩灣，舊站園區轉型鐵道藝術村，機關車庫列入歷史建築，鐵道倉庫也有保留下來，唯獨矗立在東大游泳池旁的宿舍群定位不明，空間多半閒置且景觀雜亂，近日部分建物拆除改建劇場廣場，高掛「新興里宿舍建築物拆除施工」告示牌引發關切。

台東專科學校建築科副教授顧超光指出，台鐵舊宿舍群未登錄歷史建築，但外觀是清水紅磚牆面，美麗又精緻，若能把舊的建物元素當作景觀之一，發展「遺構公園」，必能增添鐵花村文化內涵。

「鐵花村人很多，絕對不會成為蚊子館！」顧超光說，各地眷村一棟棟修復，年輕人喜歡拍照打卡，新景點會是很好的賣點，若能整體規畫成背包客棧、創意商店或文創基地，會對鐵花村產生加乘作用。