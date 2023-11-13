台日友好 淡蘭古道與宮城偶來步道搭起友誼

淡蘭古道與日本宮城偶來步道於12日正式簽署國際友誼步道，替台日步道友好再添新猷。今舉辦揭牌儀式，由宮城縣廳代表與新北觀光局共同揭開樹立於宮城偶來步道上的淡蘭古道雙扇蕨石柱，期許未來能有更深度的山林旅遊交流，也鼓勵台日旅客拾起背包，跨海踏上長距離步道健行的旅途。

新北市府於2016年起推動「淡蘭古道」，以復舊如舊、品牌化經營登山主題旅遊，全程山徑約200公里，橫跨北北基宜，新北市府與交通部觀光署東北角管理處、農業部林業及自然保育署宜蘭分署、基隆市政府觀光及城市行銷處，各自精選「金字碑古道」、「草嶺古道」、「跑馬古道」、「暖東峽谷步道」分別與日本宮城縣4條偶來步道的「奧松島路線」、「氣仙沼．唐桑路線」、「大崎．鳴子溫泉路線」、「登米路線」締結國際友誼步道。締結儀式由日方宮城縣廳、宮城縣議會與我國交通部觀光署和新北市觀光局等機關代表共同簽署，台日代表以2天的行程親自踏上締結步道，象徵台日步道友好。

觀光局長楊宗珉指出，新北市是山的城市，其中淡蘭古道70%位於新北市，明年度金字碑古道上也會設立宮城偶來的橘色小馬標誌，替台日觀光交流開啟更熱絡的新局。很開心能將淡蘭古道雙扇蕨品牌LOGO與石柱帶向日本，別出心裁的中式設計深受日人好評，更藉此機會借鏡日本登山旅遊推廣與行銷的經驗，也希望越來越多的日本以及國際旅客透過淡蘭古道認識新北市之美。